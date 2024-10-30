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Роналду после вылета из Кубка: «Каждый вызов — это возможность для роста»

вчера, 10:43

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду на своей странице в социальной сети высказался после вылета в 1/8 финала Кубка Короля Саудовской Аравии от «Аль-Таавуна» (0:1).

На 90+6-й минуте форвард не забил пенальти.

Каждый вызов — это возможность для роста.

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Все комментарии
IkeYar
IkeYar ответ Bobon (раскрыть)
сегодня в 15:55
Если на ЧМ2026 Рон будет играть больше 20 минут это станет крахом золотой сборной и закончится все позорным уходом из футбола
Agamaga_05
Agamaga_05
вчера в 19:27
У него основная задача - это доить шейхов.
Никакой пользы, кроме вреда!
Не совсем понятно, почему его включают в состав сборной? И сам ведь не уйдёт.
Bobon
Bobon ответ IkeYar (раскрыть)
вчера в 19:04
Нет, не хватит. Они даже безвольного физрука Мартинеса назначили тренером, лишь бы Рон мимо состава не пролетал. Рон еще долго будет мучить сборную. Ведь Месси чемпион мира, а он нет. А самое страшное для него, что Месси, даже потеряв мотивацию выигрывает трофеи. А он, как бы не старался, ничего не может. Разве что в ютуб канал развивать.
Rivera_11
Rivera_11 ответ Balbes77773 (раскрыть)
вчера в 18:09
Скорее ЦСКА, дополнение к Пьяничу.
felix
felix ответ Rex04 (раскрыть)
вчера в 17:42
Давно на пенсию пора, все уже что мог передать - передал, и нырки и театралку. И пешком ходить (это наши кривоноги сразу взяли на заметку, получать мильоны и пешком ходить).
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 17:29
Он еще долго будет позориться,скорее всего он и в 4й лиге будет играть до 60лет.
Balbes77773
Balbes77773
вчера в 17:24
Конечно,этот гомосексуалист не читает soccer.ru)Просто эпические интервью)"какой вызов"??Ты тупо не попал в створ с 11метров,клоун!Сбитый лётчик,который хочет необоснованных денег и такого же внимания)Года через 3-5 его купит спартак.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 14:58
Опять оправдания бестрофейника)
Rex04
Rex04
вчера в 14:52
Не верю,невозможно! Говоришь Криш - подразумеваешь пенальти, говоришь пенальти - подразумеваешь Криш. Как он мог не забить пенальти,теперь и пенальти не забивает,что дальше..😃
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:24
Запорол все старания команды, павлин самовлюбленный. Темную бы ему устроили после матча в раздевалке - меньше бы писал в социальных сетях выражения а-ля инстаграмная блондинка.
jedgem36xqe9
jedgem36xqe9
вчера в 13:55
Это закат, а не рост.
Опять, что то попутал самолюбивец.
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 13:45
По "воробьям" он "стреляет" теперь не только в ютюбе, но и на поле. Давно уже. Вот это и есть "рост".. Хе.. 🤣
IkeYar
IkeYar
вчера в 13:24
У кого то в федерации футбола Португалии хватит смелости не пустить эту стареющую балерину на ЧМ2026? Если хотят дойти до полуфиналов должны набраться храбрости.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 13:16
не забил специально, чтобы не говорили Пенальдо
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ Marcus Corvinus (раскрыть)
вчера в 12:40
У него 0 трофеев из 9. Проиграл 2 раза чемпионат, 3 раза Суперкубок страны, 3 раза Кубок страны, 1 раз Азиатскую ЛЧ,
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 12:39
После каждого проигрыша печатает подобную чушь. Уже проиграл Суперкубок и Кубок, команда на 3-м месте, а на дворе только октябрь. В прошлом сезоне хотя бы до конца сезона на трофеи были шансы. Деградация команды на лицо. Также было в Ювентусе и МЮ.
альсато
альсато
вчера в 12:25
есть у нас хорошая поговорка..."выше ж...опы не пригнешь, как не старайся")))))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:11
Криштиану, сколько вызовов было за последние годы, десятки ? Громкие слова, эпатирующие поступки, самолюбование, "миллиарды" просмотров лички, сотни миллиардов лайков под твоими постами ( с твоих слов )... Ничего более у тебя не осталось. В том числе и футбольного. Убеждён, что тебе в общем - то наплевать с высокой колокольни на результаты команды, на болельщиков, которые тебя не уважают и освистывают; буквально на всё.
Тебя постоянно преследует и не даёт спокойно спать лишь одно - тень отца Гамлета в лице аргентинца. А успокоишься ты только тогда, когда он уйдёт на заслуженный отдых.
При всём при этом отдаю тебе дань как одному из двух величайших футболистов современности.
Marcus Corvinus
Marcus Corvinus
вчера в 12:07, ред.
Какого роста? 0 титулов из 8. Практически точное повторение статистики чемпионата Испании в бытность его игроком мадрида. Ухудшать турнирные показатели своих команд это прям его дело. Юве, МЮ, сборная Португалии не дадут соврать.
memphis
memphis
вчера в 11:51
Опять мимо)
112910415
112910415
вчера в 11:35
каждый вызов может стать последним ...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:32
Опять мимо трофея, ему бы у Неймара поучиться!! Тот профессионал, каждый год собирает разные кубки и чашки. А этот блогер только о подписчиках и думает, так еще на ЧМ собрался ехать позорится
Александр Валяев
Александр Валяев
вчера в 11:31
Возраст не только цифры
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:09
Так Криштиану, по моему и так высок...)
shlomo
shlomo
вчера в 11:01
Ну а что тут еще скажешь.... нужно было играть и забивать.
Capral
Capral ответ b3kruhur976z (раскрыть)
вчера в 10:47
Он просто реально смотрит на вещи. Но пенальти надо забивать.
b3kruhur976z
b3kruhur976z
вчера в 10:45
Похоже результат его абсолютно не волнует.
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