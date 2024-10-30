Роналду после вылета из Кубка: «Каждый вызов — это возможность для роста»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду на своей странице в социальной сети высказался после вылета в 1/8 финала Кубка Короля Саудовской Аравии от «Аль-Таавуна» (0:1).
На 90+6-й минуте форвард не забил пенальти.
Каждый вызов — это возможность для роста.
Тебя постоянно преследует и не даёт спокойно спать лишь одно - тень отца Гамлета в лице аргентинца. А успокоишься ты только тогда, когда он уйдёт на заслуженный отдых.
При всём при этом отдаю тебе дань как одному из двух величайших футболистов современности.
Тебя постоянно преследует и не даёт спокойно спать лишь одно - тень отца Гамлета в лице аргентинца. А успокоишься ты только тогда, когда он уйдёт на заслуженный отдых.
При всём при этом отдаю тебе дань как одному из двух величайших футболистов современности.