Роналду после вылета из Кубка: «Каждый вызов — это возможность для роста»

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вчера, 10:43

Нападающий «Аль-Насра» на своей странице в социальной сети высказался после вылета в 1/8 финала Кубка Короля Саудовской Аравии от «Аль-Таавуна» (0:1).

На 90+6-й минуте форвард не забил пенальти.