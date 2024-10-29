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Дуайт Йорк назвал своего претендента на роль тренера «Манчестер Юнайтед»

вчера, 20:38

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк полагает, что наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери мог бы помочь «дьяволам» улучшить турнирное положение.

Мои слова могут встревожить футбольный мир, но я бы пригласил Эмери из «Астон Виллы». Его опыт, то, как изменилась «Вилла», а также стиль его общения с прессой делают его идеальным вариантом. Период Эмери в «Астон Вилле» успешен.

Он превратил «Виллу» в топ-клуб сильнейшей лиги мира, постоянно помогает ей прыгнуть выше головы. Эта команда теперь способна победить любого. Никто не ожидает лёгкой прогулки в матче с таким соперником. Энергия и философия Эмери идеально бы подошли МЮ.

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Все комментарии
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вчера в 22:43
Не надо Эмери трогать,ему и в Бирмингеме не плохо
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 20:56
Зачем ему уходить из Виллы, там все ОК! А здесь руины и давление, непомерные ожидания, не каждый готов встать на путь самоубийцы и сделать харакири!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:40, ред.
К сожалению в больших клубах, большие ожидания, да и Спартак Эмери тренировал и Арсенал, а вот для клубов которые не витают в облаках, Севилья, Астон Вилла как раз
Гость
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