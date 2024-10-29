Дуайт Йорк назвал своего претендента на роль тренера «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» полагает, что наставник «Астон Виллы» мог бы помочь «дьяволам» улучшить турнирное положение.

Мои слова могут встревожить футбольный мир, но я бы пригласил Эмери из «Астон Виллы». Его опыт, то, как изменилась «Вилла», а также стиль его общения с прессой делают его идеальным вариантом. Период Эмери в «Астон Вилле» успешен.