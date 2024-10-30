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Слот об увольнении тен Хага: «Вскоре мы снова увидим его в большом клубе»

вчера, 08:06

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался об увольнении Эрика тен Хага из МЮ.

Он мой соотечественник, поэтому я воспринимаю эту ситуацию острее. Первые мысли всегда о человеке. Мы, тренеры, знаем, что такое может случиться, но когда это происходит... Я его немного знаю. Знаю, сколько старания он вкладывает в работу. Такая новость для него – это удар, конечно. Мы также знаем – особенно мы, выходцы из Нидерландов – что он хорошо поработал в «Аяксе», а также выиграл здесь два трофея. Так что, я думаю, что вскоре мы снова увидим его в большом клубе. Но в данный момент для него и его семьи это... Трагедия – это, пожалуй, слишком громко сказано, но точно большое разочарование.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 09:06
не увидим его в большом клубе
7nmexmu9skwh
7nmexmu9skwh
вчера в 08:58
Надеюсь, этого не произойдёт, люди ведь не слепые и всем стало ясно, что лысый травокур физручина полная
Alex_67
Alex_67
вчера в 08:28, ред.
Слот, ты бы лучше о своём месте думал, а не делал вид, что поддерживаешь тренера, который просто не справился с работой. В Манчестер Юнайтед Тен Хаг имел всё... И игроков высокого уровня, и возможность влиять на трансферы. Результат все видели - очередной сезон потерян. Сомневаюсь, что кто-то из больших клубов топ-5, захочет испытать судьбу. Его уровень чемпионат Голландии или Саудовской Аравии.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 08:21
Конечно. Тен Хаг имеет профессиональные качества тренера ..но не для МЮ ...этот клуб с тяжёлым характером. Даже Моуриньо опустошен был морально и физически))))
nmh7cjvc954h
nmh7cjvc954h
вчера в 08:08
Снова много наобещает и ничего не сделает.
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