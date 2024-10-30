Слот об увольнении тен Хага: «Вскоре мы снова увидим его в большом клубе»

Главный тренер «Ливерпуля» высказался об увольнении из МЮ .

Он мой соотечественник, поэтому я воспринимаю эту ситуацию острее. Первые мысли всегда о человеке. Мы, тренеры, знаем, что такое может случиться, но когда это происходит... Я его немного знаю. Знаю, сколько старания он вкладывает в работу. Такая новость для него – это удар, конечно. Мы также знаем – особенно мы, выходцы из Нидерландов – что он хорошо поработал в «Аяксе», а также выиграл здесь два трофея. Так что, я думаю, что вскоре мы снова увидим его в большом клубе. Но в данный момент для него и его семьи это... Трагедия – это, пожалуй, слишком громко сказано, но точно большое разочарование.