Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2024/2025

Тебас: «„Реалу“ стоило присутствовать на церемонии»

вчера, 21:26

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о решении «Реала» пропустить церемонию вручения «Золотого мяча».

Я болельщик «Реала». Главные ценности этого клуба – быть джентльменами и пожимать руки [соперникам] после поражений. Полагаю, в какой-то момент «Реал» утратил этот менталитет.

Им стоило присутствовать на церемонии и не ставить под сомнение прозрачную систему France Football, в которой голосуют 100 журналистов.

Виктимизации «Реала» нет места, она преувеличена. Не знаю, в каком направлении они идут. В Испании мы тоже видим этот недостаток манер.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Дуайт Йорк назвал своего претендента на роль тренера «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 20:38
Ямаль: «Надеюсь, я смогу взять „Золотой мяч“ как можно скорее»
Вчера, 17:43
Антон Миранчук: «Считал, что спокойно найду команду в топ-5 чемпионатов»
Вчера, 17:21
Гвардиола: «Мне очень жаль Эрика тен Хага»
Вчера, 16:28
Гвардиола о пропуске «Реалом» церемонии «Золотого мяча»
Вчера, 16:13
Агуэро: «Футбол для всех, а не только для мадридского „Реала“»
Вчера, 15:19
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:05
примем к сведению
живём дальше
R. Carlos
R. Carlos
сегодня в 07:50
По моему всем уже давно понятно - не стоит обращать внимания на этот франс футбол и его какие то там награды
амурец
амурец
сегодня в 07:22
конечно то что ЗМ подарили Родри это типичная клоунада, но всё таки представители Реала должны были присутствовать, хоть это и был цирк, но всё же официальное мероприятие
zaqn82gzv942
zaqn82gzv942
сегодня в 04:42
А трофей то не так уж и престижен нынче.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 01:13
Стоило не стоило, это их дело, почему все лезут.
Agamaga_05
Agamaga_05
сегодня в 00:23
Они хотят уважения, особенно Карло это просил после четвёртого гола, но сами уважать других не умеют и не хотят даже уважать.
Стоило бы их вообще игнорировать, пока не научатся уважать.
Найманчик
Найманчик ответ Messi_que_un_club (раскрыть)
сегодня в 00:13
Они приедут еще обыграют Барсу, я в этом более чем уверен! Можешь сохранить мой коментарий и потом мне же предявить
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 00:10
Так давно известно, что он болельщик Реала.
adekvat
adekvat
вчера в 23:38
Им до этого было, раны зализывали после игры с Барсой.
Messi_que_un_club
Messi_que_un_club
вчера в 23:27, ред.
Интересно, на второе класико хоть приедут? 🙄
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:15
В нашем случае я имел ввиду только "ЗМ". Уверен, что г-н Перес мечтал завоевать ВСЕ возможные призы, в том числе лучшему игроку. По этой причине я не упомянул о других наградах, о которых всем известно, и которые вы назвали.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 23:09, ред.
" Вложить столько сил и средств в команду, напичкать её футболистами экстра уровня и в результате получить дырку от бублика, - кого хочешь выбьет из колеи. "

Победа в Ла Лиге и ЛЧ - это у тебя дырка от бублика ?! ))) Оригинально, Юра, оригинально ! )))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:56
Можно понять г-на Переса, который не "пустил" своих игроков на церемонию награждения, в чём я уверен. Вложить столько сил и средств в команду, напичкать её футболистами экстра уровня и в результате получить дырку от бублика, - кого хочешь выбьет из колеи. Причём когда Винисиус действительно был претендентом № 1 на награду. Вот и владелец команды дал слабину, когда скомандовал "отбой ".
Остальные номинации - так, ерунда, как мёртвому припарка, а вот когда игрок взлелеянной тобой команды пролетает мимо главной награды в футболе, поневоле выйдешь из себя.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:28
А мне странно, что Тебас публично заявил, что он болельщик Реала.
Рубиалеса всего за один поцелуй выгнали.
shur
shur
вчера в 22:22
...виктимизация это, действие, которое эксплуатирует или делает кого-то жертвой (относится к нему несправедливо)...! Однако тут призадуматься надо...!!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 22:20
    Бакланский рубеж
    Бакланский рубеж
    вчера в 22:16
    Реал конечно поступил некрасиво, но понять их можно. У меня другой и очень большой вопрос к организаторам. А какого, собсна, буя кто-то заранее знает победителя? Это в каком еще соревновании такое возможно?
    Lone_Wolf_13
    Lone_Wolf_13
    вчера в 22:11
      Мessi 10
      Мessi 10
      вчера в 22:10, ред.
        Хитрый Лис
        Хитрый Лис
        вчера в 22:03, ред.
        Реал Мадрид впервые выиграл 2 награды в номинациях "Лучший тренер" и "Лучший клуб", но из-за одного нытика Анчелотти и директор Реала не получили эти награды в руки.
        Alex_67
        Alex_67
        вчера в 21:50
        Да-а...
        Реал поступил просто плохо. Проигрывать нужно достойно.
        пират Елизаветы
        пират Елизаветы
        вчера в 21:37
        не по королевски ведет себя Реал.
        а еще хотели Родри заманит в Мадрид
        Гость
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         