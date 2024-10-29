Тебас: «„Реалу“ стоило присутствовать на церемонии»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о решении «Реала» пропустить церемонию вручения «Золотого мяча».
Я болельщик «Реала». Главные ценности этого клуба – быть джентльменами и пожимать руки [соперникам] после поражений. Полагаю, в какой-то момент «Реал» утратил этот менталитет.
Им стоило присутствовать на церемонии и не ставить под сомнение прозрачную систему France Football, в которой голосуют 100 журналистов.
Виктимизации «Реала» нет места, она преувеличена. Не знаю, в каком направлении они идут. В Испании мы тоже видим этот недостаток манер.
Остальные номинации - так, ерунда, как мёртвому припарка, а вот когда игрок взлелеянной тобой команды пролетает мимо главной награды в футболе, поневоле выйдешь из себя.
Остальные номинации - так, ерунда, как мёртвому припарка, а вот когда игрок взлелеянной тобой команды пролетает мимо главной награды в футболе, поневоле выйдешь из себя.