Ямаль: «Надеюсь, я смогу взять „Золотой мяч“ как можно скорее»

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль заявил о желании выиграть «Золотой мяч» в будущем.
Надеюсь, я смогу взять «Золотой мяч» как можно скорее.
Главное – чувствовать радость, поскольку когда ты получаешь удовольствие, все получается лучше.
Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль заявил о желании выиграть «Золотой мяч» в будущем.
Надеюсь, я смогу взять «Золотой мяч» как можно скорее.
Главное – чувствовать радость, поскольку когда ты получаешь удовольствие, все получается лучше.
Я вот не помню, чтобы Месси, Хави, Суарес, Рональдиньо или Иньеста говорили, что хотят мячик.
Я вот не помню, чтобы Месси, Хави, Суарес, Рональдиньо или Иньеста говорили, что хотят мячик.