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Ямаль: «Надеюсь, я смогу взять „Золотой мяч“ как можно скорее»

вчера, 17:43

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль заявил о желании выиграть «Золотой мяч» в будущем.

Надеюсь, я смогу взять «Золотой мяч» как можно скорее.

Главное – чувствовать радость, поскольку когда ты получаешь удовольствие, все получается лучше.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga_05 (раскрыть)
сегодня в 05:39
Я сам недоумеваю от мяча Модричу, там обязан был получать Роналду мяч.
Ну Родри и Родри, пусть будет, игрок то топовый, но мяч заслужил раньше, а тут по совокупности похоже дали
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Sкрудж (раскрыть)
сегодня в 05:37
Да, скромности современным звездам Реала не хватает, были бы уже с золотыми мячами
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 01:10
Ямаль в своём возрасте успел выиграть намного больше, чем Роналду в его годы. Может себе позволить громко говорить.
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 01:09
На то и эра, на то и гений, что даже Роналду ему проиграл золотые мячи и золотые европейские бутсы.

Теперь осталось взглянуть на таких обладателей, которые забивают по 25 мячей в свой яркий сезон.
Или как Кейн пустых 40 мячей с нулем в графе титулы.

Кстати, Модрич чего такого натворил, что ему дали ЗМ?
Почему тогда Родри не заслужил, который отпахал намного лучше хорвата?
Почему же сливочные этого не ценят?
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:06
Этот уже совсем звезду поймал и думает что он лучший в мире. Спойлер: Закончит как Фати. 👎
Sкрудж
Sкрудж ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:25
Воспитаник Барсы , в том ранге что он сейчас не перейдёт. Это же вам не пришлые ( продажные ) Фигу.
Sкрудж
Sкрудж ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:23, ред.
Проблема в том , что даже престарелый аргентинец как минимум не хуже молодого француза в зените карьеры ( я про чемпионат мира как вы поняли ) .Золотой мяч не дают в совокупности за карьеру . Вопрос стоит заслужил или нет за отдельно взятый сезон. Ответ очевиден , ни в один сезон он не был лучшим . Вот победила бы Франция Аргентину в финале , вот и дали бы , а так все сезоны мимо . Может один то и получит в своё время. Игрок то хороший , может решать в ключевых матчах ( в отличии от Холланда) , но надо играть , брать трофеи и гонор поумерить.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Rivera_11 (раскрыть)
вчера в 23:15
В ЛЧ ему не везло с командой и партнерами, в ЧЕ он ещё пархнет
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 22:40
Я лишь ответил на ваш вопрос.
Модричу дали по тому-же принципу, что и Родри, для скандала
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:34
И? в 2018 ЗМ взял Модрич. Причем тут Месси?
Rivera_11
Rivera_11 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:31
Он там не был главной звездой. Там Гризманн на порядок сильнее играл. Я уж молчу про Модрича на том ЧМ.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 22:30
ЧМ, раньше аргентинца...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:29
Игрок потрясающий, надеюсь перейдёт в Реал
Rivera_11
Rivera_11 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:29, ред.
За что??? В ЛЧ никакой. ЧЕ проваливает один за другим.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:28
Что он выиграл, чтобы получить ЗМ?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 22:24
Мбаппе заслужил ЗМ давно, но эра одного аргентинца перечеркнула планы
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 22:11
Рано выиграть не всегда хорошо. Психика детская еще не окрепла, легко звездную болезнь обрести. Например, Мбаппе рано выиграл ЧМ. А чего он потом добился? Только шейхов доил.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответ Dosiaa (раскрыть)
вчера в 22:08
Так об этом и говорю. Чем сильнее звездочка в голове, тем больнее будет потом и сложнее с этим справиться психологически.
IkeYar
IkeYar
вчера в 20:50
Налетели на пацана, ему всего 17. Молодо зелено, подрастет поумнеет. Идет по графику Лео, в 17 голден бой и далее. Главное без травм лет 5 отыграть и всё получится у парня
Dosiaa
Dosiaa ответ Бакланский рубеж (раскрыть)
вчера в 20:47
Молодой ещё, сейчас с начало карьеры всё на мази. Барса на подъёме, со сборной Испании взяли ЧЕ. Мечта многих футболистов. Дай бог обойтись без травм ещё, 17-18 лет мировая звезда уже, но если у Барсы не пойдёт дальше,ментально ли готов этому Ямин Ламаль? многие звёздочки подовали большие надежды… Нуу базара нет с разбегу залетел в топ 10 игроков мира. Так же быстро можно испариться, каких было много. Ну хотя, почему бы и взять года 2-3!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:27, ред.
Ямалю звезду не словить и оставаться мужчиной и не плакаться по поводу и без))
если обойдется без травм, дай Аллах, тогда ты будешь главным претендентом в 2025 году на ЗМ...и да исполнится твоя мечта!
а если продолжит работать как следует на тренировках и играть футбол в том же духе, то возможно 2024 год был последним шансом для Винисиуса
на Золотой мяч...так что пусть Ямаль получит их раньше Винисиуса с Мбаппе.
увы, Джуд станет заложником своих более раскрученных одноклубников.
золотые мячи это конечно, круто. но это не самое главное.
больше хочу, чтоб Барса мокрого места не оставила от Реала!
Visca el Barça! Visca Catalunya!
испанские сми пишут, что во время дерби между Гави и Винисиусом был конфликт.
бразилец требовал(!!!) у судьи карточку для Гави.
каталонец же в ответ несколько раз произнес «4:0» и жестами показал счет в пользу Барсы....Винисиус не стал молчать:
«Да-да, но в понедельник я еду за «Золотым мячом».
хм....в 11 мая на Камп Ноу Гави скажет: «Ну как съездил за Золотым мячом?!».
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 20:24
Плохие мысли. Надо о команде думать, а награды сами подтянутся.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 19:54, ред.
Заметьте, он не просто сказал, что хочет получить золотой мяч. что нормально, а как можно скорее. Т.е. он не сомневается, что его получит. А это очень тревожный звоночек.
Я вот не помню, чтобы Месси, Хави, Суарес, Рональдиньо или Иньеста говорили, что хотят мячик.
xyefw5y6y8d9
xyefw5y6y8d9
вчера в 19:42
С таким настроением долго брать ЗМ будет
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:37
Мальчик думай прежде всего о футболе, а не о золотых мячах, тогда у Тебя все получится.
112910415
112910415
вчера в 19:15
а вот спешить не надо
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 19:07
Мальчик, не беги впереди паровоза.
Тише едешь-дальше будешь.
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:57
Придёт время возьмёшь но только голову не теряй
shur
shur ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:39
...а я не удивлюсь если ему Париж в следующем году Своим Голосованием даст ЗМ и новая Эра - ЯмалоМессионерская (как красиво придумал) вступит в свои права.......!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:31
Хоть не вредно . Время покажет.
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