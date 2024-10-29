Ямаль: «Надеюсь, я смогу взять „Золотой мяч“ как можно скорее»

Нападающий «Барселоны» заявил о желании выиграть «Золотой мяч» в будущем.

Надеюсь, я смогу взять «Золотой мяч» как можно скорее.

Главное – чувствовать радость, поскольку когда ты получаешь удовольствие, все получается лучше.