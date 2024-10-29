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Артета отреагировал на сравнение с Моуриньо

вчера, 22:57

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о сравнении с наставником «Фенербахче» Жозе Моуриньо, который ранее работал в АПЛ. Ранее эту идею высказал экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер.

Я позволю ему высказать свою точку зрения.

Жозе? Разумеется, я знаю его с 15 лет. Он тренировал меня в Барселоне. Он взял 26, 28 титулов… Это тот, кем действительно следует восхищаться, то, чего он достиг, как он изменил философию в клубах, как он достиг этого в разных странах. Я воспринимаю это [слова Каррагера] как мнение.

Но я не люблю сравнивать себя с кем-либо. Поступаю так, как будет лучше для футболистов и команды, чтобы достичь успеха.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 05:04
Только Карпина можно с Мауром сравнивать.
uqjztbsp66f4
uqjztbsp66f4
сегодня в 04:57
Каррагер никогда не отличался умом и деликатностью, но Артета как более культурный человек очень корректно ушёл от его ненужного вброса
fnap7yk2ekac
fnap7yk2ekac
сегодня в 02:35
Очень корректно ответил и доходчиво.
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 00:15
Артета молодец. Из минусов, всего лишь не может прервать гегемонию Сити Пепа. Когда "эксперты" пытаются ущемить его, ещё и усмехается над Жозе, это говорит о их невероятно неадекватной глупости.
Моур выиграл всё. Многие рекорды с Челси, Реалом, Интером и Порту кажутся навеки вечные.
Imrebellion
Imrebellion ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 00:07
Ну, да. Из всей реплики Каррагера именно про Моуриньо было проплачено. В остальном же эти пандиты ака бывшие игроки блещут умом. А Жозе богатый и спонсирует любую рекламу себя. Как раз Каррагер его большой поклонник - всё сходится, гениальный ход!
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:50
Мне кажется, что подобного рода разговоры инициирует сам Моуриньо. Ведь Особенным он тоже сам себя назвал. Для португальца главное, чтобы о нём говорили, обсуждали... И тогда он, якобы, вынужден включиться в разговоры о себе самом.
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:35
Совсем этих людей нельзя сравнивать.
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