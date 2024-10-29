Артета отреагировал на сравнение с Моуриньо

Главный тренер «Арсенала» высказался о сравнении с наставником «Фенербахче» Жозе Моуриньо, который ранее работал в АПЛ . Ранее эту идею высказал экс-игрок «Ливерпуля» .

Я позволю ему высказать свою точку зрения.

Жозе? Разумеется, я знаю его с 15 лет. Он тренировал меня в Барселоне. Он взял 26, 28 титулов… Это тот, кем действительно следует восхищаться, то, чего он достиг, как он изменил философию в клубах, как он достиг этого в разных странах. Я воспринимаю это [слова Каррагера] как мнение.

Но я не люблю сравнивать себя с кем-либо. Поступаю так, как будет лучше для футболистов и команды, чтобы достичь успеха.