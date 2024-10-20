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Нападающий «Байера» Виктор Бонифац попал в автомобильную аварию

вчера, 19:14

Нападающий «Байера» Виктор Бонифац попал в автомобильную аварию в ночь с субботы на воскресенье и оказался в больнице.

По информации источника, нигерийский форвард ехал с друзьями в аэропорт и находился на пассажирском сидении.

По данным полиции, водитель из‑за усталости не справился с управлением и вылетел на грузовик. В результате столкновения машина Бонифаца перевернулась.

В «Байере» заявили, что с игроком все в порядке. Бонифац отделался двумя травмами руки. Водитель и футболист прошли обследование в больнице, после чего вернулись в Кельн. 59‑летний водитель грузовика не пострадал, а общий ущерб оценивается в почти 200 тысяч евро.

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Все комментарии
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 20:51
Я испугался когда читал заголовок, повезло что с ним всё хорошо.
Вещий
Вещий
вчера в 19:20
Здоровья... и нужно как то страховаться от таких случаев
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:18
Хорошо, что легко отделался...
Гость
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