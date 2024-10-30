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Писарев: «Большой разницы между Абаскалем и Станковичем не вижу»

вчера, 14:10

Российский специалист Николай Писарев высказался о работе главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича.

Я ничего не вижу, что менялось бы в «Спартаке» с работой Станковича. Я вижу какие-то шарахания. В Нижнем Новгороде выиграли, но у Нижнего тоже большие проблемы. Мне сложно оценивать работу Станковича, потому что не вижу никаких изменений. То же самое и у Абаскаля было непонятно — то выиграл, то проиграл. Поэтому большой разницы между Абаскалем и Станковичем не вижу.

На данный момент московский «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 22 очка после 13 матчей.

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Все комментарии
x42fscsj69e4
x42fscsj69e4
вчера в 15:45
Жаль что руководство этого не видело
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:29, ред.
А ты присмотрись, один огромный всех обнимает и лысый, другой просто рыжий клоун. Очевидная разница же. А так конечно разницу между Лукойлом и Лукойлом найти вряд ли кто-то сможет. А тренера и спортивные директора это уже симптоматика. Или что, от Амарала намного больше пользы чем от немого Эша?
альсато
альсато
вчера в 15:16
нуу..если ВСЕ в Спартаке..от Клоуна до Саши Мостового ничего не видят в изменениях, то почему Станкович еще у руля команды?))))
6xan75srbwt3
6xan75srbwt3
вчера в 14:22
Очередной раз восхищаюсь Писаревым, как он прав.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:13
Ещё один "прозрел"...)))
Гость
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