Писарев: «Большой разницы между Абаскалем и Станковичем не вижу»

Российский специалист высказался о работе главного тренера московского «Спартака» .

Я ничего не вижу, что менялось бы в «Спартаке» с работой Станковича. Я вижу какие-то шарахания. В Нижнем Новгороде выиграли, но у Нижнего тоже большие проблемы. Мне сложно оценивать работу Станковича, потому что не вижу никаких изменений. То же самое и у Абаскаля было непонятно — то выиграл, то проиграл. Поэтому большой разницы между Абаскалем и Станковичем не вижу.