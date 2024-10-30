В курском «Авангарде» рассказали, как живёт клуб в условиях боевых действий

Директор курского футбольного клуба «Авангард» Дмитрий Извеков в интервью источнику рассказал о жизни клуба в условиях боевых действий на территории области, а также прокомментировал слухи о возможном переходе команды в дивизион «Б» Второй лиги.

Этого [снятия с чемпионата зимой] нет и быть не может. Об уходе из дивизиона «А» — то же самое. Скажу больше, мы сами ещё в августе дали информацию как лиге, так и РФС о нашей ситуации, были, в том числе, и письма за подписью министра спорта и губернатора об оказании содействия клубу в тяжёлый для региона период. Это возникло всё не на ровном месте, как если бы мы переоценили свои силы. Если бы не августовские события, мы спокойно закрыли бы финансирование силами региона. Но у нас форс-мажор! Я с Наилем Измайловым регулярно на связи.

6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области и находятся тут до сих пор. Вся страна кинулась на помощь переселенцам из приграничных районов Курской области, идёт гуманитарная помощь, открыты ПВР, сотрудники клуба регулярно с первого дня выступают волонтёрами и оказывают содействие в разгрузке-сортировке, выезжаем к детям в ПВР, привозим подарки, проводим мастер-классы. 9 августа «Авангард» объявлял сбор средств от футбольной общественности с целью оказания помощи нуждающимся жителям Курской области — его поддержали как любители футбола, так и профессиональные клубы, такие как «Ленинградец», «Крылья Советов», «Орёл», «Космос», так же СФФ Центр. Часть средств была направлена в ПВР, часть на приобретение мобильного рентген-аппарата для Льговской ЦРБ.

В критический период на территории Курской области запрещено проводить массовые спортивные мероприятия. Поэтому огромное спасибо «Зениту», ЦСКА , «Спартаку», «Локомотиву», «Сочи», «Арсеналу», «Акрону», «Рубину», которые пригласили к себе воспитанников футбольной школы «Авангард». Это 135 детей, каждый из которых провёл не менее двух недель в тишине, тренировался в безопасности. Также предлагали свою помощь московское «Динамо» и «Химки». Огромное спасибо и ФНЛ : для нас был отменён взнос за вторую половину года. В общем, в тяжёлые времена футбольная общественность не осталась в стороне.

С августа жизнедеятельность клуба полностью переориентирована в соответствии с текущими реалиями. Основная команда тренируется в Курске, но игры первенства перенесены на резервный стадион в Орёл, по сути, все матчи играем в гостях. Ребятам большое спасибо: они бьются, играют, терпят, равнодушных нет. Дома в текущем сезоне провели только один матч, в котором победили костромской «Спартак».

Определённые задолженности по зарплате были — за сентябрь, но они текущие и носят технический характер, поскольку финансирование идёт из бюджета области. Задолженность к погашению планируется сегодня-завтра. Поэтому правильно будет выразить слова благодарности правительству Курской области и лично губернатору Курской области Алексею Смирнову за то, что в такой сложный для региона момент поддерживает клуб и футбольную школу «Авангард». А по премиальным с ребятами была договорённость, что всё в конце сезона.

Руководство области в курсе ситуации, держит руку на пульсе и оказывает максимально возможную помощь клубу. Не отказывается от своих обязательств по финансированию клуба, только нужно немного потерпеть. Да, сейчас сложно, но не безнадёжно. Мы 5 лет назад справились — и сейчас справимся!