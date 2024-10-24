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Дзагоев собирается пройти стажировку в ЦСКА

вчера, 11:26

Селекционер ЦСКА Алан Дзагоев ответил на вопрос источника о возможности прохождения стажировки в клубе. Ранее бывший футболист московской команды сообщил о планах стать тренером.

Да, когда подавал документы, нужно было обязательно указать клуб, где я буду проходить стажировку. В моём случае он очевиден — ЦСКА. Думаю, руководство и тренерский штаб пойдут мне навстречу и не откажут. Всё будет хорошо — я даже не задумывался о другом варианте.

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Все комментарии
suzwxt5n5w3k
suzwxt5n5w3k
вчера в 12:59
Стажировку нужно проходить в успешных клубах.
B.Y.O.B.
B.Y.O.B. ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 12:51
Да уж, особенно в питерском)) Не думаю, что ему там простили кричалку "Раз, два, три - Зенитушка ...."
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:21
Было бы странно, если бы Дзагоеву отказали в возможности пройти стажировку в армейском клубе, где он провёл почти всю свою карьеру футболиста. Ещё более странно было бы видеть его в Спартаке, Динамо или другом московском, тем более питерском клубе. А по завершении стажировки и получения лицензии возможно Алан останется работать в структуре ЦСКА.
Болейте за своих, а не против чужих!
Вещий
Вещий
вчера в 12:03
Думаю что пойдут... это только царя отфутболили...
Гость
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