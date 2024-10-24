Дзагоев собирается пройти стажировку в ЦСКА

Селекционер ЦСКА ответил на вопрос источника о возможности прохождения стажировки в клубе. Ранее бывший футболист московской команды сообщил о планах стать тренером.

Да, когда подавал документы, нужно было обязательно указать клуб, где я буду проходить стажировку. В моём случае он очевиден — ЦСКА . Думаю, руководство и тренерский штаб пойдут мне навстречу и не откажут. Всё будет хорошо — я даже не задумывался о другом варианте.