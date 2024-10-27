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Соболев — журналистам после игры с «Локомотивом»: «С москвичами не общаюсь»

вчера, 22:58
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Нападающий «Зенита» Александр Соболев после матча с «Локомотивом» в 13-м туре РПЛ отказался от интервью журналистам.

На вопрос «Что скажете по игре?» футболист ответил: «В следующий раз пообщаюсь». На уточнение, что представители СМИ приехали из Москвы, форвард сказал: «С москвичами не общаюсь».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:34
видимо, прожил всю жизнь в тех краях,где столицу ненавидят ...
Ев17
Ев17
сегодня в 07:01
дельфин опустился ...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:59
«С москвичами не общаюсь».(с)
Узнав это, москвичи перестали есть, спать и вообще жизнь москвичей дала трещину...
Саша, Саша... мозг у тебя зауроподовский. У дельфинов больше.
Борис2876
Борис2876
сегодня в 04:55
А нутро то у этого существа прогнившее на сквозь.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 01:52
С приходом Соболя даже Глушенков перестал играть
ABir
ABir
сегодня в 01:24
Боится сболтнуть лишнее
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 00:27
Что то не заметно...что ему хорошо...

И зачем он тушит огонь бензином вообще не понятно...
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:21, ред.
Похоже уже воспитали Соболя в Питере)...азы "словарного поребрика" освоил успешно)...
STVA 1
STVA 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:17
Ему у вас хорошо)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:15
Я догадывался что он долбоящер!Но чтобы настолько(((
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:14
Таким образом авторитет в Питере не поднимешь. Не среди партнёров не среди болельщиков...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:05
Он что надолго.... обратно возвращаться не собирается что ли ???
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:04
Смотри какой он дерзкий...
Зря Соболев так себя ведёт. Журналистов не стоит задирать. Он мог и просто промолчать. Не так высок уровень его интеллекта, чтобы открыто воевать с прессой. Тем более, что не СМИ виноваты в его конфликте со Спартаком. Соболев, в опасную игру ты решил сыграть.
nik9373
nik9373
сегодня в 00:03
Вышел на двадцать минут, постоял столбом, потолкался - какие вопросы могут быть.
hg453bmam3yy
hg453bmam3yy
вчера в 23:24
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 23:13
    Соболев -: "Не культурные они москвичи все какие то , ну а мне как жителю культурной столицы - не подобает как то общаться с невежами, так , что "С глаз долой - из сердца вон!" "...)
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 23:03
    Ухахах))) чем же его москвичи обидели так?))
    Гость
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