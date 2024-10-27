Соболев — журналистам после игры с «Локомотивом»: «С москвичами не общаюсь»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев после матча с «Локомотивом» в 13-м туре РПЛ отказался от интервью журналистам.
На вопрос «Что скажете по игре?» футболист ответил: «В следующий раз пообщаюсь». На уточнение, что представители СМИ приехали из Москвы, форвард сказал: «С москвичами не общаюсь».
Узнав это, москвичи перестали есть, спать и вообще жизнь москвичей дала трещину...
Саша, Саша... мозг у тебя зауроподовский. У дельфинов больше.
Узнав это, москвичи перестали есть, спать и вообще жизнь москвичей дала трещину...
Саша, Саша... мозг у тебя зауроподовский. У дельфинов больше.
И зачем он тушит огонь бензином вообще не понятно...
И зачем он тушит огонь бензином вообще не понятно...
https://youtu.be/k9K9HMwG4u8
Зря Соболев так себя ведёт. Журналистов не стоит задирать. Он мог и просто промолчать. Не так высок уровень его интеллекта, чтобы открыто воевать с прессой. Тем более, что не СМИ виноваты в его конфликте со Спартаком. Соболев, в опасную игру ты решил сыграть.
Зря Соболев так себя ведёт. Журналистов не стоит задирать. Он мог и просто промолчать. Не так высок уровень его интеллекта, чтобы открыто воевать с прессой. Тем более, что не СМИ виноваты в его конфликте со Спартаком. Соболев, в опасную игру ты решил сыграть.