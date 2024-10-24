У Кудряшова есть идея команды в Медиалиге с игроками из новых регионов

Бывший игрок сборной России рассказал про идею создания клуба Медиалиги с привлечением футболистов из новых регионов.

Ранее экс‑игроки сборной России Кудряшов и посетили детский дом в Луганске, где поиграли в футбол с юными футболистами, а также приобрели для детей тренировочную форму, обувь и питание.

Получил удовольствие, потому что очень много времени провёл в машине, добираясь сюда. И была возможность просто поговорить. Я настоял на том, чтобы сыграть, получить удовольствие, потому что игра с детьми — всегда удовольствие.

Как добирались? Дорога неплохая, только далеко. Никаких трудностей не было. Ребята из детдома больше занимаются индивидуальными видами спорта, но с удовольствием поиграли с нами в футбол. У них неплохие задатки. На ребят же из «Зари» стоит обратить внимание, потому что они очень перспективные.

Эта поездка хоть и не планировалась, но обговаривались какие‑то моменты, так как у меня есть идея создания команды Медиалиги, в которой хотелось бы видеть ребят из новых регионов. И поездка в Луганск — первая точка, где мы были. Планируем продолжать движение. Маринато с удовольствием поддержал мою идею. Надеюсь, что ребята из «Зари», из Луганска, из Донецка будут появляться в нашей команде. В планах есть выезды в Мариуполь и в Донецк, а также в другие места.

Заберём ли ребят к себе в команду? Да, хотелось бы. Но «Заря» тоже футбольный клуб, он существует и участвует в соревнованиях. Надеемся, что в скором времени они будут участвовать в российском чемпионате. Но если пока есть с этим проблемы, мы готовы помочь ребятам показать себя сначала в Медиалиге. А за ней следят профессиональные клубы, которые могут потом забрать ребят.