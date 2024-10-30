Легенды «Спартака» и «Динамо» сыграют матч памяти Черенкова

Легенды «Спартака» и «Динамо» сыграют матч памяти 13 ноября. Об этом сообщил телеграм-канал РФС .

В составе «Спартака» на поле выйдут Александр Мостовой, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Сергей Юран, Виктор Онопко и другие звездные экс-игроки красно-белых. Динамовскую форму наденут Ролан Гусев, Андрей Кобелев, Алексей Смертин, Игорь Колыванов, Сергей Кирьяков и другие легенды бело-голубых. На тренерском мостике командами будут руководить Олег Романцев, Юрий Сёмин, Валерий Газзаев, Ринат Дасаев и Александр Бородюк. Перед матчем болельщиков ждет шоу-программа с дискотекой нулевых, футбольными аттракционами и розыгрышами.