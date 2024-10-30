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Легенды «Спартака» и «Динамо» сыграют матч памяти Черенкова

вчера, 08:16

Легенды «Спартака» и «Динамо» сыграют матч памяти Федора Черенкова 13 ноября. Об этом сообщил телеграм-канал РФС.

В составе «Спартака» на поле выйдут Александр Мостовой, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Сергей Юран, Виктор Онопко и другие звездные экс-игроки красно-белых. Динамовскую форму наденут Ролан Гусев, Андрей Кобелев, Алексей Смертин, Игорь Колыванов, Сергей Кирьяков и другие легенды бело-голубых. На тренерском мостике командами будут руководить Олег Романцев, Юрий Сёмин, Валерий Газзаев, Ринат Дасаев и Александр Бородюк. Перед матчем болельщиков ждет шоу-программа с дискотекой нулевых, футбольными аттракционами и розыгрышами.

Легенды «Спартака» и «Динамо» сыграют матч памяти Черенкова

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 10:07
Здравствуйте.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 09:02
Фёдор Фёдорович Спасибо , что ты был, и спасибо людям , которые его не забывают...
Alex_67
Alex_67
вчера в 08:36
Это хорошо, что в память о Федоре Черенкове проводят именной праздник. Пусть его талант не все специалисты рассмотрели... Главное, что это признали в народе. Фёдор ещё при жизни стал народным футболистом по праву.
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 08:32, ред.
В других ресурсах говорят что Аль Наср проиграл и вылетел из кубка короля. Роналду не забил пенальти на 90+4 минуте вроде. Но про эту новость почему-то нет информации а Soccere?
Scorp689
Scorp689
вчера в 08:23
Очень нужное дело. Хороший был игрок.
c3zy8f4xh6m7
c3zy8f4xh6m7
вчера в 08:17
Аж ностальгия за горло берёт когда читаешь эти ффамилии и вспоминаешь тот их футбол
Гость
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