В Москве прошла премьера художественного фильма о Фёдоре Черенкове

В Москве прошла премьера фильма «Федя. Народный футболист», который был снят при поддержке Российского футбольного союза.
Картина объединила людей из разных сфер жизни, которые помнят и любят Фёдора Фёдоровича Черенкова и его замечательную игру, — говорится в сообщении пресс-службы РФС.
13 ноября пройдёт матч памяти Черенкова с участием легенд «Спартака» и «Динамо».
На любой советский фильм всегда пожалуйста; современный российский "кинематограф" - ужасен и не приемлю ни под каким соусом.
На любой советский фильм всегда пожалуйста; современный российский "кинематограф" - ужасен и не приемлю ни под каким соусом.