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В Москве прошла премьера художественного фильма о Фёдоре Черенкове

вчера, 10:51

В Москве прошла премьера фильма «Федя. Народный футболист», который был снят при поддержке Российского футбольного союза.

Картина объединила людей из разных сфер жизни, которые помнят и любят Фёдора Фёдоровича Черенкова и его замечательную игру, — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

13 ноября пройдёт матч памяти Черенкова с участием легенд «Спартака» и «Динамо».

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Все комментарии
4RT
4RT
сегодня в 11:07
Удивительно,что ещё Федю в космос не запустили
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:12, ред.
Кто захочет, сходите, посмотрИте на этот дешёвый балаган. Я - ни ногой. Фёдору Черенкову от меня большие почёт и уважение за всё, что он сделал и для футбола, и для нас с вами.
На любой советский фильм всегда пожалуйста; современный российский "кинематограф" - ужасен и не приемлю ни под каким соусом.
Capral
Capral
вчера в 11:17
Более яркого тандема, чем Гаврилов-Черенков, в начале 80-х, пожалуй в советском футболе в тот период не было!!! Обязательно посмотрю фильм, в Память о Замечательном и Ярчайшем футболисте советского футбола!!! И неважно, похож ли актер внешне на Федю, главное, чтобы передал атмосферу того незабываемого времени и внутренний мир Большого Футболиста...
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:01
Да вот уже 10 лет , как нет с нами Фёдора....
g62yhygdgeq2
g62yhygdgeq2
вчера в 10:52
Кто не любит про бандитов, тем на это кино.
Гость
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