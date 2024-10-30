В Москве прошла премьера художественного фильма о Фёдоре Черенкове

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вчера, 10:51

В Москве прошла премьера фильма «Федя. Народный футболист», который был снят при поддержке Российского футбольного союза.

Картина объединила людей из разных сфер жизни, которые помнят и любят Фёдора Фёдоровича Черенкова и его замечательную игру, — говорится в сообщении пресс-службы РФС .

13 ноября пройдёт матч памяти Черенкова с участием легенд «Спартака» и «Динамо».