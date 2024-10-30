Ван Нистелрой публично обратился к уволенному накануне тен Хагу

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вчера, 13:47

Временный главный тренер «Манчестер Юнайтед» обратился к уволенному накануне . Он поблагодарил опытного специалиста за возможность вернуться в МЮ . Прошлым летом именно тен Хаг пригласил Руда в тренерский штаб команды.

Думаю, все понимают, что я даю этот комментарий с огромным количеством смешанных эмоций. Эрик тен Хаг вернул меня в «Манчестер Юнайтед» летом. Хоть я и проработал в его тренерском штабе всего несколько месяцев, я всегда буду благодарен ему за предоставленную возможность. Мне грустно видеть, как он уходит.

Напомним, тен Хаг был назначен на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. За этот период он выиграл Кубок и Кубок Лиги Англии.