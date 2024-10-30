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Ван Нистелрой публично обратился к уволенному накануне тен Хагу

вчера, 13:47

Временный главный тренер «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой обратился к уволенному накануне Эрику тен Хагу. Он поблагодарил опытного специалиста за возможность вернуться в МЮ. Прошлым летом именно тен Хаг пригласил Руда в тренерский штаб команды.

Думаю, все понимают, что я даю этот комментарий с огромным количеством смешанных эмоций. Эрик тен Хаг вернул меня в «Манчестер Юнайтед» летом. Хоть я и проработал в его тренерском штабе всего несколько месяцев, я всегда буду благодарен ему за предоставленную возможность. Мне грустно видеть, как он уходит.

Напомним, тен Хаг был назначен на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. За этот период он выиграл Кубок и Кубок Лиги Англии.

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Все комментарии
Виктор Рогожин
Виктор Рогожин
вчера в 22:22
Кубок Английской Лиги и Кубок Англии. НЕ Суперкубок
shur
shur
вчера в 15:17
...конкретно, ну как земляк земляку, ну как соотечественники, но несколько месяцев "позора",за что благодарим....ничего не понимаю!!!
112910415
112910415
вчера в 14:33
не грусти, скоро сам пойдёшь этой же дорогой !
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:03
Грусть Руда...)
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:00
Да что они, все с ума посходили?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:50
Да щас приедет Аморим и Рууд больше не нужен будет...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:50
Благодарен должен быть. Но получается, как будто подсидел...
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