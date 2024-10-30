«Аякс» переиграл «Фейеноорд» в перенесённом матче чемпионата Нидерландов

«Фейеноорд» уступил «Аяксу» в перенесённом матче 4-го тура чемпионата Нидерландов (0:2).
Кеннет Тэйлор забил на 6-й минуте, Йоррель Хато отличился на 25-й.
После этой игры «Фейеноорд» идет на 4-м месте (19 очков), «Аякс» расположился на 2-й строчке (22 балла).
Фейеноорд в прошлом сезоне в двух матчах Эредевизи против Аякса
одержал две побед...... с общим счетом 10:0.
разве так можно?)))
ну вот, и реванш.
Фейеноорд в прошлом сезоне в двух матчах Эредевизи против Аякса
одержал две побед...... с общим счетом 10:0.
разве так можно?)))
ну вот, и реванш.