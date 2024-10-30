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«Аякс» переиграл «Фейеноорд» в перенесённом матче чемпионата Нидерландов

вчера, 22:03
ФейеноордЛоготип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)0 : 2Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

«Фейеноорд» уступил «Аяксу» в перенесённом матче 4-го тура чемпионата Нидерландов (0:2).

Кеннет Тэйлор забил на 6-й минуте, Йоррель Хато отличился на 25-й.

После этой игры «Фейеноорд» идет на 4-м месте (19 очков), «Аякс» расположился на 2-й строчке (22 балла).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:02
хозяева сползают в кризис
ca5kjdz4ds2m
ca5kjdz4ds2m
сегодня в 04:40
Аякс похоже начал выздоравливать.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:38
Аякс радует
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:42
Де Классикер удался, и рад за Аякс.
Фейеноорд в прошлом сезоне в двух матчах Эредевизи против Аякса
одержал две побед...... с общим счетом 10:0.
разве так можно?)))
ну вот, и реванш.
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:04
В прежние времена Аякс забивал больше. Сейчас он робкий какой-то...
u884ucewrm85
u884ucewrm85
вчера в 23:03
Приятно видеть как Аякс выбирается с прошлогоднего дна на свой привычный уровень
Брулин
Брулин
вчера в 22:40
Фейеноорд пропустил нелепые мячи, а так же ничего внятного не создали. Бегунки типа Османа уже достали , вся Франция в таких.
sihafazatron
sihafazatron ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 22:39
Да, хотя в ЛЧ норм идут, если не считать первую игру против Байера))
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:34
Да уж Если дома не забивать а то точно непорядок
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:31, ред.
Рад за Аякс! А вот фейнорду пора задуматься что ни так идет?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:18
В матче равных соперников победил Аякс...
Amsterdamsche Ajax
Amsterdamsche Ajax
вчера в 22:14
Молодец Аякс!
uhj2ht6uwq5w
uhj2ht6uwq5w
вчера в 22:12
Неожиданно Фейнорд дома проиграл
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