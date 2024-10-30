«Аякс» переиграл «Фейеноорд» в перенесённом матче чемпионата Нидерландов

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вчера, 22:03

«Фейеноорд» уступил «Аяксу» в перенесённом матче 4-го тура чемпионата Нидерландов (0:2).

Кеннет Тэйлор забил на 6-й минуте, Йоррель Хато отличился на 25-й.

После этой игры «Фейеноорд» идет на 4-м месте (19 очков), «Аякс» расположился на 2-й строчке (22 балла).