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Игроки «Динамо» приняли участие в записи песни в честь 95-летия Яшина

вчера, 09:31

Действующие футболисты «Динамо», ветераны клуба и артисты, болеющие за команду, собралась вместе на студии, чтобы спеть в честь 95-летия Льва Яшина.

Песня «Звезда футбола» прозвучала в 1989 году на Центральном стадионе «Динамо» на 60-летнем юбилее известного вратаря. Впервые композицию на музыку Леонида Печникова и стихи Евгения Янковского исполнил Иосиф Кобзон.

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Все комментарии
shur
shur ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 08:24
...доброго утра,понял,спасибо...!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:49
Ростелеком.
shur
shur ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:36, ред.
...провайдер это тот кто вам в дом интернет даёт,естественно по кабелю и это важно,а какой у вас? МТС,Ростелеком,Мегафон, Билайн....?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:31
Странно, я из Подмосковья, Дмитров. Почти рядышком. По провайдерам я не мастак, поинтересуйтесь у специалистов, подскажут. Согласитесь, без Ю-Туба чего-то не хватает, особенно правдивой информации.
Всего доброго.
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:31
- Респект и Уважуха! (По-молодёжному...)

- Спасибо, мужики! (Это уже по-нашему...)
shur
shur ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:21
...Я сам то из Белокаменной , провайдер Qwerty ,
ютуб заблокирован...!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:03
Месяц - два назад включили. Видимо, отключение очень дорого обходится заботящемуся о нашем психическом здоровье государству. Что очень дорого - не мои домыслы, знаю из СМИ.
shur
shur ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 19:37
...и вновь на высоте, я видел этот ролик,Оззи там супер, а как же вы смотрите по ютубе ,он вроде сейчас недоступен,я знаю способ,а ваш?!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:38, ред.
Чёрт побери, бывают же совпадения ! Сегодня пару раз смотрел на Ю-Тубе видеоролик с Оззи Осборном, который идёт по улицам Нью - Йорка, исполняет песню Джона Леннона, а затем возлагает цветы на его мемориале "Земляничные поляны".
Спасибо.
Кстати, на этом мемориале ежегодно, в День рождения Джона, собираются почитатели его таланта и исполняют его песни. В Интернете эти "сборища" есть и при желании можете посмотреть. Ну а если хотите пообщаться с ним, обращайтесь к спиритам. Они проведут с Джоном сеанс, на котором знание языка необязательно. Он ТАМ интернациональный. По поводу спиритов не шучу, прекрасно знаком с этой темой.
баск
баск
вчера в 16:56
Хорошо исполнили, душевно и проникновенно)
Особенно Мазаев молодец, постарался)
shur
shur ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 16:18
...сильно сказано, Я бы с Джоном Ленноном пообщался,только с английским не очень,но всё таки.....!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:46
Уверен, Лев Иванович поблагодарил с небес всех, кто вспомнил его в этот день.
ТАМ он здоров и желает всем благополучия.
112910415
112910415
вчера в 11:12
хорошее дело !
shur
shur
вчера в 10:48
...душевная песня вышла, динамовский шлягер, ещё бы играли бы
как пели...!!! Ветеранам рэспект!!!
lotsman
lotsman
вчера в 09:49
Хороший хор получился.
борька
борька
вчера в 09:46
Браво!!! Великому вратарю Л.И.Яшину. Он до сих пор кумир мальчишек и девчонок. Моя внучка увлеклась футболом, и говорит мне, что буду вратарем,буду делать сейвы, как дедушка Лева!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:40
Это замечательное мероприятие в честь великого футболиста, лучшего вратаря двадцатого века. Лев Иванович заслужил такую честь всей своей жизнью и игрой. Кстати, Яшин единственный голкипер, который получил Золотой Мяч.
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