Игроки «Динамо» приняли участие в записи песни в честь 95-летия Яшина

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вчера, 09:31

Действующие футболисты «Динамо», ветераны клуба и артисты, болеющие за команду, собралась вместе на студии, чтобы спеть в честь 95-летия Льва Яшина.

Песня «Звезда футбола» прозвучала в 1989 году на Центральном стадионе «Динамо» на 60-летнем юбилее известного вратаря. Впервые композицию на музыку Леонида Печникова и стихи Евгения Янковского исполнил Иосиф Кобзон.