Игроки «Динамо» приняли участие в записи песни в честь 95-летия Яшина

Действующие футболисты «Динамо», ветераны клуба и артисты, болеющие за команду, собралась вместе на студии, чтобы спеть в честь 95-летия Льва Яшина.
Песня «Звезда футбола» прозвучала в 1989 году на Центральном стадионе «Динамо» на 60-летнем юбилее известного вратаря. Впервые композицию на музыку Леонида Печникова и стихи Евгения Янковского исполнил Иосиф Кобзон.
Всего доброго.
Всего доброго.
- Спасибо, мужики! (Это уже по-нашему...)
- Спасибо, мужики! (Это уже по-нашему...)
ютуб заблокирован...!!!
ютуб заблокирован...!!!
Спасибо.
Кстати, на этом мемориале ежегодно, в День рождения Джона, собираются почитатели его таланта и исполняют его песни. В Интернете эти "сборища" есть и при желании можете посмотреть. Ну а если хотите пообщаться с ним, обращайтесь к спиритам. Они проведут с Джоном сеанс, на котором знание языка необязательно. Он ТАМ интернациональный. По поводу спиритов не шучу, прекрасно знаком с этой темой.
Спасибо.
Кстати, на этом мемориале ежегодно, в День рождения Джона, собираются почитатели его таланта и исполняют его песни. В Интернете эти "сборища" есть и при желании можете посмотреть. Ну а если хотите пообщаться с ним, обращайтесь к спиритам. Они проведут с Джоном сеанс, на котором знание языка необязательно. Он ТАМ интернациональный. По поводу спиритов не шучу, прекрасно знаком с этой темой.
Особенно Мазаев молодец, постарался)
Особенно Мазаев молодец, постарался)
ТАМ он здоров и желает всем благополучия.
ТАМ он здоров и желает всем благополучия.
как пели...!!! Ветеранам рэспект!!!
как пели...!!! Ветеранам рэспект!!!