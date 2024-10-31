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«Динамо» выпустило карты Таро и бот-предсказатель

вчера, 19:00

«Динамо» выпустило карты Таро и бот-предсказатель. Бело-голубые подготовили уникальную колоду из 78 карт.

К примеру, «Королём жезлов» стал Артём Дзюба, «Дьяволом» – лысый судья, «Солнцем» – Монако, «Судом» – здание ЭСК, а «Отшельниками» – Александр Ташаев и Иван Соловьёв, которые в своё время ушли из «Динамо» в «Спартак» и «Зенит».

«Динамо» выпустило карты Таро и бот-предсказатель

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:32
это прорыв в области креативного креатива !
баск
баск ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 22:46
Рад за вас)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:16
«Динамо» выпустило карты Таро и бот-предсказатель

Бот-предсказатель сразу же предсказал прощание с креативщиком придумавшим такую глупость...
Хиромант
Хиромант ответ баск (раскрыть)
вчера в 21:38
- Вам смешно?
- Рад за вас!
- А вот мне, и многим другим болельщикам, - почему-то НЕ СМЕШНО!
баск
баск
вчера в 21:05
Да просто весёлого бота с этими картами запустили в клубной телеге,
для желающих отвлечься на пару минут от ленты официальных новостей)

А разговоров-то..)
Хы))
lotsman
lotsman
вчера в 20:13
Оно что то может выпускать?)
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:59
- Вот-вот! Это уже забавно!

- Наконец-то футболисты "делом" занялись...

- А то ходят по полю 10 взрослых мужиков, пинают какой-то круглый предмет, чем-то похожий на мяч, а он, гадина, ещё куда-то катится... И они ещё призывают нас, болельщиков, на трибуны, смотреть на это чудо! Мы умеем катать мяч по полю! Можем вдоль, а можем и поперёк поля, нарушая все законы физики!

- Ну а теперь-то всё ясно! Так карта таро легла... То выпал "дьявол" - сразу казённый дом, (жёлтые, красные карточки, дисквалификации и проч...) То выпал "Король Жезлов" - ждите сюрпризов со всех сторон...
А выпал "суд" - туд уж придётся катать по полной программе, чтобы попасть на "солнце" (в Монако)...

- Как в народе говорят - чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало... (Просто констатация факта, ничего личного...)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:14, ред.
Что то не похож на Дзюбу этот король жезлов, может быть его стоило изобразить с жезлом в руке для узнаваемости?
Capral
Capral
вчера в 19:14
Чем они занимаются? Полнейший идиотизм. Уверен- без гафла и здесь не обошлось... В другое время, мне было бы стыдно за родной клуб, но не сейчас, потому что родное и настоящее Динамо подобными вещами не занималось. А чего стоит ролик со "свиньями", еще одна мерзость и дешевка. Ну собственно, а чего еще ждать от банкирской нечисти, вот- их лицо...
Гость
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