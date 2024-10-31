«Динамо» выпустило карты Таро и бот-предсказатель. Бело-голубые подготовили уникальную колоду из 78 карт.
К примеру, «Королём жезлов» стал Артём Дзюба, «Дьяволом» – лысый судья, «Солнцем» – Монако, «Судом» – здание ЭСК, а «Отшельниками» – Александр Ташаев и Иван Соловьёв, которые в своё время ушли из «Динамо» в «Спартак» и «Зенит».
- Наконец-то футболисты "делом" занялись...
- А то ходят по полю 10 взрослых мужиков, пинают какой-то круглый предмет, чем-то похожий на мяч, а он, гадина, ещё куда-то катится... И они ещё призывают нас, болельщиков, на трибуны, смотреть на это чудо! Мы умеем катать мяч по полю! Можем вдоль, а можем и поперёк поля, нарушая все законы физики!
- Ну а теперь-то всё ясно! Так карта таро легла... То выпал "дьявол" - сразу казённый дом, (жёлтые, красные карточки, дисквалификации и проч...) То выпал "Король Жезлов" - ждите сюрпризов со всех сторон...
А выпал "суд" - туд уж придётся катать по полной программе, чтобы попасть на "солнце" (в Монако)...
- Как в народе говорят - чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало... (Просто констатация факта, ничего личного...)
- Наконец-то футболисты "делом" занялись...
- А то ходят по полю 10 взрослых мужиков, пинают какой-то круглый предмет, чем-то похожий на мяч, а он, гадина, ещё куда-то катится... И они ещё призывают нас, болельщиков, на трибуны, смотреть на это чудо! Мы умеем катать мяч по полю! Можем вдоль, а можем и поперёк поля, нарушая все законы физики!
- Ну а теперь-то всё ясно! Так карта таро легла... То выпал "дьявол" - сразу казённый дом, (жёлтые, красные карточки, дисквалификации и проч...) То выпал "Король Жезлов" - ждите сюрпризов со всех сторон...
А выпал "суд" - туд уж придётся катать по полной программе, чтобы попасть на "солнце" (в Монако)...
- Как в народе говорят - чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало... (Просто констатация факта, ничего личного...)