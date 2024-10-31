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вчера, 19:00

«Динамо» выпустило карты Таро и бот-предсказатель. Бело-голубые подготовили уникальную колоду из 78 карт.

К примеру, «Королём жезлов» стал , «Дьяволом» – лысый судья, «Солнцем» – Монако, «Судом» – здание ЭСК, а «Отшельниками» – и , которые в своё время ушли из «Динамо» в «Спартак» и «Зенит».