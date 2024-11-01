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Бителло пропустит матч с «Ростовом» из-за перелома ребра

вчера, 18:21

В «Динамо» сообщили, что полузащитник бело-голубых Бителло пропустит матч 14-го тура РПЛ против «Ростова» из-за перелома ребра.

Он сломал ребро в игре с «Химками.

По предварительным данным игрок пропустит около месяца.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:44
Как-то странно, нигде об этой травме Бителло не сообщалось. Но через месяц, как раз к ответному матчу с Химками второго круга поправится и отомстит обидчикам парочкой голов. Здорвья Жоао!
Болейте за своих, а не против чужих!
Ев17
Ев17
вчера в 18:25
потеря,однако ... скорейшего ему восстановления
adcb79rx7wyb
adcb79rx7wyb
вчера в 18:24
Очень жаль, что Бителло пропустит матч. Желаю ему скорейшего выздоровления.
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