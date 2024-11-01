Бителло пропустит матч с «Ростовом» из-за перелома ребра

В «Динамо» сообщили, что полузащитник бело-голубых Бителло пропустит матч 14-го тура РПЛ против «Ростова» из-за перелома ребра.
Он сломал ребро в игре с «Химками.
По предварительным данным игрок пропустит около месяца.
В «Динамо» сообщили, что полузащитник бело-голубых Бителло пропустит матч 14-го тура РПЛ против «Ростова» из-за перелома ребра.
Он сломал ребро в игре с «Химками.
По предварительным данным игрок пропустит около месяца.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!