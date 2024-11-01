Бителло пропустит матч с «Ростовом» из-за перелома ребра

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вчера, 18:21

В «Динамо» сообщили, что полузащитник бело-голубых пропустит матч 14-го тура РПЛ против «Ростова» из-за перелома ребра.

Он сломал ребро в игре с «Химками.

По предварительным данным игрок пропустит около месяца.