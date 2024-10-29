Защитник «Динамо» Даса должен восстановиться к матчу с «Ростовом»

Израильский защитник московского «Динамо» Эли Даса должен восстановиться к матчу 14-го тура РПЛ с «Ростовом». Об этом сообщил председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.
"Эли Даса восстанавливается. Рассчитываем, что он будет готов к матчу с «Ростовом».
Матч между «Динамо» и «Ростовом» пройдет 1 ноября на «ВТБ-Арене».
Ранее в пресс-службе «Динамо» заявили, что Даса из-за повреждения мышцы правого бедра пропустит до четырех недель.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!