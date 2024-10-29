Защитник «Динамо» Даса должен восстановиться к матчу с «Ростовом»

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вчера, 11:33

Израильский защитник московского «Динамо» должен восстановиться к матчу 14-го тура РПЛ с «Ростовом». Об этом сообщил председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

"Эли Даса восстанавливается. Рассчитываем, что он будет готов к матчу с «Ростовом».

Матч между «Динамо» и «Ростовом» пройдет 1 ноября на «ВТБ-Арене».

Ранее в пресс-службе «Динамо» заявили, что Даса из-за повреждения мышцы правого бедра пропустит до четырех недель.