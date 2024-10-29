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Защитник «Динамо» Даса должен восстановиться к матчу с «Ростовом»

вчера, 11:33

Израильский защитник московского «Динамо» Эли Даса должен восстановиться к матчу 14-го тура РПЛ с «Ростовом». Об этом сообщил председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

"Эли Даса восстанавливается. Рассчитываем, что он будет готов к матчу с «Ростовом».

Матч между «Динамо» и «Ростовом» пройдет 1 ноября на «ВТБ-Арене».

Ранее в пресс-службе «Динамо» заявили, что Даса из-за повреждения мышцы правого бедра пропустит до четырех недель.

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Ев17
Ев17
вчера в 20:12
Пусть выздоравливает, но в составе и не особо нужен с его косяками
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:04
Понемножку выздоравливают игроки обороны Динамо, Личка обещает на игру с Ростовом возврат в строй не только Дасы, но и Лаксальта в опорную зону, ещё бы Майсторовича поставить на ноги и тогда совсем полегче будет. Благо календарь у бело-синих не такой уж сложный, все соперники до перерыва из нижней части турнирной таблицы. Хотя, кто сказал, что аутсайдеры будут сдавать очки без боя. Последний тур тому доказательство, армейцы дома не смогли сломить сопротивление Факела, а Химки дали бой бело-синим.
Болейте за своих, а не против чужих!
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:50
Главное чтобы рецидив не получил... удачи и здоровья.
Гость
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