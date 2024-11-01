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«Реал» провёл переговоры с Вирцем

вчера, 22:05

Мадридский «Реал» провёл переговоры с окружением 21-летнего атакующего полузащитника «Байера» Флориана Вирца.

По информации источника, несмотря на переговорный процесс с немецким футболистом, «сливочные» ещё не общались с леверкузенским клубом.

В «Байере» надеются, что Вирц продлит контракт, заканчивающийся летом 2027 года, и останется в команде. При этом «фармацевты» предпочитают, чтобы Вирц перешёл в «Реал», а не в мюнхенскую «Баварию».

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Все комментарии
R. Carlos
R. Carlos
сегодня в 09:10
Клнечно
Бавария как и МС выкупает всех более менее толковых у своих прямых конкурентов по чемпионату
Они всех покупают подряд а потом уже смотрят подходит - значит остается
Не подходит - в аренду или продать
У них цель не столько себя усилить - сколько конкурента ослабить
112910415
112910415
сегодня в 07:52
эти сумеют договориться
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:40
...да Гюлер это отдельная история!! Я бы его с удовольствием в МЮ
посмотрел, вместо истерички Бруно, все предпосылки у него говорят "ЗА"....!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:30
Вирц в Реале будет звездой среди созвездии Мадрида.
в Байере или Ливерпуле - главной ярчайшей звездой.
загубит в королевском клубе свою карьеру как некий Гюлер.
немцу лучше в АПЛ.
shur
shur
вчера в 22:25, ред.
...Фирц хоть тоже и немец,но это не наш Мистер 100% пас прямо в ноги,а пока всё на плечах ветерана Модрича...!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:17
Присматривают замену расисту?
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012
вчера в 22:09
Он перейдет туда куда захочет
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