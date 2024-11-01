«Реал» провёл переговоры с Вирцем

Мадридский «Реал» провёл переговоры с окружением 21-летнего атакующего полузащитника «Байера» Флориана Вирца.
По информации источника, несмотря на переговорный процесс с немецким футболистом, «сливочные» ещё не общались с леверкузенским клубом.
В «Байере» надеются, что Вирц продлит контракт, заканчивающийся летом 2027 года, и останется в команде. При этом «фармацевты» предпочитают, чтобы Вирц перешёл в «Реал», а не в мюнхенскую «Баварию».
Бавария как и МС выкупает всех более менее толковых у своих прямых конкурентов по чемпионату
Они всех покупают подряд а потом уже смотрят подходит - значит остается
Не подходит - в аренду или продать
У них цель не столько себя усилить - сколько конкурента ослабить
Бавария как и МС выкупает всех более менее толковых у своих прямых конкурентов по чемпионату
Они всех покупают подряд а потом уже смотрят подходит - значит остается
Не подходит - в аренду или продать
У них цель не столько себя усилить - сколько конкурента ослабить
посмотрел, вместо истерички Бруно, все предпосылки у него говорят "ЗА"....!!!
посмотрел, вместо истерички Бруно, все предпосылки у него говорят "ЗА"....!!!
в Байере или Ливерпуле - главной ярчайшей звездой.
загубит в королевском клубе свою карьеру как некий Гюлер.
немцу лучше в АПЛ.
в Байере или Ливерпуле - главной ярчайшей звездой.
загубит в королевском клубе свою карьеру как некий Гюлер.
немцу лучше в АПЛ.