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В «Сантосе» заявили, что Неймар вернётся в клуб летом

вчера, 23:36

Вице-президент совета директоров «Сантоса» Нико Освальдо заявил, что переговоры с бывшим нападающим клуба Неймаром почти завершены, и в ближайшие месяцы 32-летний футболист вернётся в команду.

Неймар прибудет в «Сантос» в июне. Это тот разговор, на тему которого мы общаемся. Он вернётся.

Неймар является воспитанником «Сантоса». Он выступал за взрослую команду бразильского клуба с 2009 по 2013 года. За этот период он принял участие в 225 матчах во всех турнирах, в которых отметился 136 голами и 64 результативными передачами.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:33
что ж, будет лечиться и карнавалить по другому адресу ...
Rupertt
Rupertt
сегодня в 03:57
Ну всё, теперь они счастливы, только нужно игроков 20 продать для его зарплаты.
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon
сегодня в 01:48
Эх, а ведь мог стать легендой.. Кто его вспомнит лет через 30, кроме "Барсы" да родной Бразилии?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:25
Сантос играет в 2 бразильской лиге.
зачем Неймару матчи в пердиве?! даже если там его родной клуб.
Randomjkee
Randomjkee
сегодня в 00:21
Переходом в ПСЖ заруинил себе карьеру
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:21
Наверно,где будет хороший контракт,туда и пойдет.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 00:10
Это выглядит наиболее правдоподобным сценарием. У Неймара летом заканчивается контракт с Аль-Хилялем. Они точно не будут продлевать. В Европе он никому не нужен, а в МЛС его контракт не осилят, поэтому только на Родину. Жаль, что у него так сложилась карьера.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:10
Неймар сам ещё не знает где окажется
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
сегодня в 00:08
Да, в СА он уже всё выиграл. Чё ему там делать?.. 🤭😆
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:47
Вот и хорошо, что перейдёт в Сантос. Сейчас Неймар в Саудовской Аравии не смотрится, он Аль-Хилялю будет только мешать. Клуб играет просто отлично и без него. Мне кажется он и в сборной Бразилии лишний.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:47
Вернётся в Бразилию - значит, уйдёт навсегда в тень. В тень большого европейского футбола, в который возврата уже не будет. Предположу, что одумается, но всё, естественно, будет зависеть только от того, оправится ли он от полученной им тяжёлой травмы.
Гость
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