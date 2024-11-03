«Ахмат» уступил «Пари НН» в игре Премьер-Лиги

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вчера, 17:14

«Ахмат» потерпел поражение от «Пари НН» в матче 14-го тура РПЛ (0:2).

На 54-й минуте грозненская команда могла открыть счёт, но пенальти не реализовал Лечи Садулаев. Первый гол в составе нижегородцев забил Хуан Мануэль Боселли на 56-й. Вторым забитым мячом отметился Александр Эктов на 90+8-й.

«Ахмат» занимает 15-е место (9 очков). «Пари НН» идёт 9-м (15 баллов).