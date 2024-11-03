«Ахмат» уступил «Пари НН» в игре Премьер-Лиги

«Ахмат» потерпел поражение от «Пари НН» в матче 14-го тура РПЛ (0:2).
На 54-й минуте грозненская команда могла открыть счёт, но пенальти не реализовал Лечи Садулаев. Первый гол в составе нижегородцев забил Хуан Мануэль Боселли на 56-й. Вторым забитым мячом отметился Александр Эктов на 90+8-й.
«Ахмат» занимает 15-е место (9 очков). «Пари НН» идёт 9-м (15 баллов).
А вот Нижний напомнил мне по игре сегодняшний Акрон. Тоже, исключительно по игре соперника играли, искали слабые места в обороне Ахмата и забили. По системности, мне Нижний понравился больше соперника, лучше выстроена игровая вертикаль и больше организации в игре. Однако следует признать, что обе команды, в плане организации игры и созидания, конечно далеки от совершенства, что, собственно и подтверждают их места в таблице...
Нижний с победой!!!
А вот Нижний напомнил мне по игре сегодняшний Акрон. Тоже, исключительно по игре соперника играли, искали слабые места в обороне Ахмата и забили. По системности, мне Нижний понравился больше соперника, лучше выстроена игровая вертикаль и больше организации в игре. Однако следует признать, что обе команды, в плане организации игры и созидания, конечно далеки от совершенства, что, собственно и подтверждают их места в таблице...
Нижний с победой!!!