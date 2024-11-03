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«Ахмат» уступил «Пари НН» в игре Премьер-Лиги

вчера, 17:14
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)0 : 2Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

«Ахмат» потерпел поражение от «Пари НН» в матче 14-го тура РПЛ (0:2).

На 54-й минуте грозненская команда могла открыть счёт, но пенальти не реализовал Лечи Садулаев. Первый гол в составе нижегородцев забил Хуан Мануэль Боселли на 56-й. Вторым забитым мячом отметился Александр Эктов на 90+8-й.

«Ахмат» занимает 15-е место (9 очков). «Пари НН» идёт 9-м (15 баллов).

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Все комментарии
K Z
K Z
сегодня в 10:46
Я болею за Нижний. Интересная команда. Когда идёт у них игра смотреть приятно. Желаю успехов в дальнейшем! А Ахмат мне просто жаль.
Palex
Palex ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 10:39
Думается, что сейчас ,руководству Чечни, совсем не до футбола
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Василий Копатович (раскрыть)
сегодня в 10:38
Цыплят по осени считают.Гуляй Емеля,твоя неделя.
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 22:48
Надо ответить на вопросы: Ташуев надолго в команде Ахмат и какова цель его возвращения? Кажется, получается не решаемое уравнение: желания не совпадают с возможностями и умением!
Василий Копатович
Василий Копатович ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 22:18
счастливого пути как говорится 💪
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:55, ред.
...пора бы наставнику к Кадырову на ковёр, но сначало хорошенько подмыться...!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 18:30
Уважаемый, не принимай всерьез такие слова. Ты же понимаешь, что и на сайте и в стране большинство людей адекватные и прекрасно понимают, что и Грозный , и Махачкала (хорошо бы еще Алания и Нальчик), т.е. южные команды были в РПЛ, тем более в этих городах футбол любят. Я бывал на стадионах в Махачкале, Нальчике и Владике еще в советские времена и имею представление.
112910415
112910415
вчера в 18:09
Ахмат по-прежнему в глубокой яме
nubom
nubom ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 17:56
Ну, наверное с этого и следует начинать...
Alex_67
Alex_67 ответ nubom (раскрыть)
вчера в 17:53
А я предлагаю придерживаться спортивного принципа.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 17:51
Нижний с победой!! 100 процентов тренерское поражение Ахмата.Не надо мудрить с составом.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Василий Копатович (раскрыть)
вчера в 17:49, ред.
По твоему Ахмат и Динамо Мх не российские,коли ты добавил слово"российских".Динамо Москва,с такой историей недавно был в ФНЛ.Ты думаешь от горя в депрессию уйдем?Ничего страшного,никаких задач клубы ПЛ не решают в лиге,как вариться в собственном соку.Вылетим,значит так суждено,вернемся более в лучшие времена.А вы варитесь.
nubom
nubom ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 17:46
Сразу предлагаю 10 штук:
Динамо, Локомотив, Спартак, ЦСКА, Химки, Родина, Торпедо, Велес, Чертаново, Строгино...
Amiralla
Amiralla
вчера в 17:42
    Capral
    Capral
    вчера в 17:33, ред.
    Так, по игре и не скажешь, что Ахмат совсем безнадежный, но катастрофические ошибки в обороне, конечно отбирают у команды надежду... Садулаев- отличный атакующий игрок, но футбольной мысли и утонченности ему не хватает, иногда, очень топорно мыслит. Комбинировали грозненцы очень симпатично, со вкусом, а завершать не получалось, даже там, где мячу деваться некуда было. Моментов было много, но в итоге- поражение.

    А вот Нижний напомнил мне по игре сегодняшний Акрон. Тоже, исключительно по игре соперника играли, искали слабые места в обороне Ахмата и забили. По системности, мне Нижний понравился больше соперника, лучше выстроена игровая вертикаль и больше организации в игре. Однако следует признать, что обе команды, в плане организации игры и созидания, конечно далеки от совершенства, что, собственно и подтверждают их места в таблице...

    Нижний с победой!!!
    Василий Копатович
    Василий Копатович ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 17:31
    очень даже хотелось😊 пусть вместе с собой и махачкалу прихватят. столько команд классных российских 😉
    За адекватность
    За адекватность
    вчера в 17:29
    Футбольное правило, ну или футбольная мудрость о том, что "не забиваешь ты, забивают тебе" иногда срабатывает. Ну а по матчу, то футболистам "Ахмата", окромя себя любимых винить в поражении некого. Реализовывать моменты нужно. Тем более, что эти моменты не так уж и легко получается создать. А тут пенальти не забили, в моменте когда проще забить, чем не забить, Адамов лупит выше ворот. А "НН" свой шанс нашел, потом стоически оберегал этот забитый мяч, а в концовке еще и вбил последний гвоздь. Ну и Медведева стоит отметить. Короче говоря болельщиков "НН" с победой, ВМГ пока оправдывает свое приглашение, болельщикам "Ахмата" надежды и терпения. Как-то так на мой взгляд.
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 17:25
    Жаль Ахмат...
    Больше и сказать нечего. Похоже клубу из Грозного предстоит очищение пердивом. Может так будет лучше. Ну чего им не хватает? Кстати, Пари НН тоже нечего делать в РПЛ... Я бы сократил высший дивизион до 8-12 команд, а первую лигу, как минимум, не расширял
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 17:22
    НиНо с Ганчаренко преобразился, играют на "зубах"...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 17:20
    Неужели Грозный лишится места в РПЛ? Не хотелось бы. Я думаю руководство Чечни примет меры по усилению состава команды. А иначе ФНЛ без варинатов.
    particular
    particular
    вчера в 17:18
    После ростовского триумфа, пришло время домашнего фиаско...
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 17:16
    Пора Ахмату в лучшую лигу мира!)
    Гость
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