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«Тоттенхэм» выиграл у «Астон Виллы» во встрече АПЛ

вчера, 18:58
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)4 : 1Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

«Тоттенхэм» одержал победу над «Астон Виллой» в матче 10-го тура АПЛ (4:1).

На 32-й минуте бирмингемская команда вышла вперёд усилиями Моргана Роджерса. Бреннан Джонсон на 49-й сравнял счёт. На 75-й лондонцы вышли вперёд — гол забил Доминик Соланке, а на 79-й футболист сделал дубль. Ещё один гол забил Джеймс Мэддисон на 90+6-й.

«Тоттенхэм» занимает 7-е место (16 очков). «Астон Вилла» идёт 5-й (18 баллов).

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:02
Накидали полную авоську, ну как так? Мартинес же лучший 🤣
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:10
Балдею от таких тренеров как Постекоглу! Атакуюший футбол все 90 минут игры! Да, порой это идет во вред результатам, но болельщикам приятнее смотреть именно такой футбол.
По матчу скажу так, Вилла была хороша, но шпоры в очередной раз провели шикарный второй тайм и все замены тренера сработали, что и отразилось на итоговом счёте, а гол Меддисона со штрафного просто конфетка! Поражение Виллы в пользу Арсенала)
shur
shur
вчера в 21:50
...весомо,счёт на табло...!
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:25
А так всё хорошо начиналось для АВ...)
Гражданин России
Гражданин России
вчера в 20:23
Тренеришка потихоньку сдувается
Foxes
Foxes
вчера в 20:19
Вилла легко сдалась!
3syje3kwew2n
3syje3kwew2n
вчера в 20:04
молодцы петушки
112910415
112910415
вчера в 19:45
ну могут же, могут !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:30
бульдозером снесли великолепную Виллу во втором тайме!
Соланке с дублем)))и хейтеры Соланке наконец то замолчат.
ну а шпоры одерживают очень важную победу.
проиграть последней команде Кристал Пэлас.
а потом выиграть Сити и Виллу))))))))))
кстати, у ТТХ 22 гола, самая забивающая команда АПЛ.
но не входят в топ-5 в ведущих лиг Европы
здесь лидер Барселона с 40 голами на данный момент.
у Спортинг 35 голов....третья Бавария с 32.
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:19
Шоры просто растоптали Виллу....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:02
Очередной мощный второй тайм от шпор!) Размазали виллианов))
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