«Тоттенхэм» выиграл у «Астон Виллы» во встрече АПЛ

«Тоттенхэм» одержал победу над «Астон Виллой» в матче 10-го тура АПЛ (4:1).
На 32-й минуте бирмингемская команда вышла вперёд усилиями Моргана Роджерса. Бреннан Джонсон на 49-й сравнял счёт. На 75-й лондонцы вышли вперёд — гол забил Доминик Соланке, а на 79-й футболист сделал дубль. Ещё один гол забил Джеймс Мэддисон на 90+6-й.
«Тоттенхэм» занимает 7-е место (16 очков). «Астон Вилла» идёт 5-й (18 баллов).
По матчу скажу так, Вилла была хороша, но шпоры в очередной раз провели шикарный второй тайм и все замены тренера сработали, что и отразилось на итоговом счёте, а гол Меддисона со штрафного просто конфетка! Поражение Виллы в пользу Арсенала)
По матчу скажу так, Вилла была хороша, но шпоры в очередной раз провели шикарный второй тайм и все замены тренера сработали, что и отразилось на итоговом счёте, а гол Меддисона со штрафного просто конфетка! Поражение Виллы в пользу Арсенала)
Соланке с дублем)))и хейтеры Соланке наконец то замолчат.
ну а шпоры одерживают очень важную победу.
проиграть последней команде Кристал Пэлас.
а потом выиграть Сити и Виллу))))))))))
кстати, у ТТХ 22 гола, самая забивающая команда АПЛ.
но не входят в топ-5 в ведущих лиг Европы
здесь лидер Барселона с 40 голами на данный момент.
у Спортинг 35 голов....третья Бавария с 32.
Соланке с дублем)))и хейтеры Соланке наконец то замолчат.
ну а шпоры одерживают очень важную победу.
проиграть последней команде Кристал Пэлас.
а потом выиграть Сити и Виллу))))))))))
кстати, у ТТХ 22 гола, самая забивающая команда АПЛ.
но не входят в топ-5 в ведущих лиг Европы
здесь лидер Барселона с 40 голами на данный момент.
у Спортинг 35 голов....третья Бавария с 32.