«Тоттенхэм» выиграл у «Астон Виллы» во встрече АПЛ

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вчера, 18:58

«Тоттенхэм» одержал победу над «Астон Виллой» в матче 10-го тура АПЛ (4:1).

На 32-й минуте бирмингемская команда вышла вперёд усилиями Моргана Роджерса. Бреннан Джонсон на 49-й сравнял счёт. На 75-й лондонцы вышли вперёд — гол забил Доминик Соланке, а на 79-й футболист сделал дубль. Ещё один гол забил Джеймс Мэддисон на 90+6-й.

«Тоттенхэм» занимает 7-е место (16 очков). «Астон Вилла» идёт 5-й (18 баллов).