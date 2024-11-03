«Атлетико» одержал победу над «Лас-Пальмасом» в поединке Ла Лиги

«Атлетико» обыграл «Лас-Пальмас» в матче 12-го тура Ла Лиги (2:0).
На 37-й минуте счёт открыл Джулиано Симеоне. Второй гол забил Александр Серлот на 84-й.
«Атлетико» занимает 3-е место (23 очка). «Лас-Пальмас» идёт 18-м (9 баллов).
|Атлетико2 : 0Лас-Пальмас
|Матч завершен
«Атлетико» обыграл «Лас-Пальмас» в матче 12-го тура Ла Лиги (2:0).
На 37-й минуте счёт открыл Джулиано Симеоне. Второй гол забил Александр Серлот на 84-й.
«Атлетико» занимает 3-е место (23 очка). «Лас-Пальмас» идёт 18-м (9 баллов).
очень непростой матч, но Атлетико смогли всухую переиграть гостей.
очень непростой матч, но Атлетико смогли всухую переиграть гостей.