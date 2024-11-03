Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2024/2025

«Атлетико» одержал победу над «Лас-Пальмасом» в поединке Ла Лиги

вчера, 18:03
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-ПальмасМатч завершен

«Атлетико» обыграл «Лас-Пальмас» в матче 12-го тура Ла Лиги (2:0).

На 37-й минуте счёт открыл Джулиано Симеоне. Второй гол забил Александр Серлот на 84-й.

«Атлетико» занимает 3-е место (23 очка). «Лас-Пальмас» идёт 18-м (9 баллов).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Ахмат» уступил «Пари НН» в игре Премьер-Лиги
Вчера, 17:14
«Аталанта» в гостях разгромила «Наполи» в матче Серии А
Вчера, 16:39
Гол Дзюбы помог «Акрону» обыграть «Крылья Советов» в матче РПЛ
Вчера, 15:00
Ассист Алексея Миранчука помог «Атланте» победить «Интер Майами»
Вчера, 08:37
«Милан» минимально обыграл «Монцу» в матче Серии А
Вчера, 00:49
«Манчестер Юнайтед» U18 забил восемь голов в ворота сверстников из «Лидса»
02 ноября
Сортировать
Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 06:44
Сын Симеоне забил
112910415
112910415
вчера в 19:55
хорошая победа, так держать !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:41
с победой, рохибланкос!
очень непростой матч, но Атлетико смогли всухую переиграть гостей.
xexq3b3qxcn3
xexq3b3qxcn3
вчера в 19:25, ред.
Этот соперник оказался по силам матрасам, до этого играли неубедительно
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:09
Вполне предсказуемый результат, с победой Атлетико...
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 18:05
Браво Атлетико Мадрид!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:04
Сенсацией бы стал противоположный результат...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 