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Виллиан Роша может получить дисквалификацию на два года

вчера, 08:20
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Защитник ЦСКА Виллиан Роша может получить дисквалификацию от шести месяцев до двух лет, если Комитет по дисциплине и этике РФС классифицирует действия бразильца как физическое воздействие на судью.

Кроме того, ему может полагаться штраф в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.

Отмечается, что за агрессивное поведение в адрес судьи (без учёта физического воздействия) Роше грозит дисквалификация до четырёх матчей.

Напомним, Роша был удалён после массовой стычки между игроками ЦСКА и «Спартака» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги (0:2).

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Все комментарии
Suriand
Suriand ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:40
Всегда приятно пообщаться с адекватным болельщиком,пусть даже и чужой команды,останусь при своем мнении,но и ваше услышал,пусть теперь КДК разбирается им за это немалые деньги платят)
6hs87ctym3qj
6hs87ctym3qj
вчера в 17:56
цска вело себя недостойно, команду нужно отправить в пердив.
utjhtb99dz8x
utjhtb99dz8x
вчера в 17:41
    Тот самый чувак
    Тот самый чувак ответ Sergo_ural (раскрыть)
    вчера в 15:54
    Я так понимаю Вы имеете ввиду Мойзеса? Соглашусь, мерзковатый тип.
    Hypnoz
    Hypnoz
    вчера в 15:43
    Всё, что должна сделать уважающая себя команда - это разорвать контракт в одностороннем порядке !
    Тот самый чувак
    Тот самый чувак
    вчера в 15:31
    Я уже писал, но напишу ещё раз.
    Такое 4мо, как Сухой должен судить в медиалиге. Он второй матч подряд полностью теряет нить игры, в итоге матч ЦСКА - Спартак превратился в UFC.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Suriand (раскрыть)
    вчера в 15:17, ред.
    Я смотрю очень внимательно и делаю повторы по несколько раз. По игре уже писал. Спартак выиграл абсолютно по делу и неважно, что этот матч проиграл Николич и план на игру не сделав, и состав не тот, и с заменами начудил. Это по игре. В данном эпизоде не оправдываю никого. Ни Кисляка, за фол против Барко, ни Рошу , толкнувшего после этого кого то, ни Литвинова, сунувшего руку в лицо Роше, ни Бабича, душившего Рошу за горло, ни Рошу, начавшего размахивать кулаками . Все перечислил в хронологическом порядке после 6 просмотров эпизода в замедленном режиме.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Самогон Алкаша. (раскрыть)
    вчера в 15:01
    А по внешности Вилиан поприличнее Бонгоды будет.
    Самогон Алкаша.
    Самогон Алкаша. ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 14:58
    Интересно и приятно , что эту обезьяну Рошу удалили. Вот это интересно. И очень приятно. Ему место на пальме, а не на футбольном поле.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ nubom (раскрыть)
    вчера в 14:35
    Не уверен
    Sergo_ural
    Sergo_ural
    вчера в 14:16
    В этой ситуации больше всего меня удивила уверенность Роши в безнаказанности. По его поведению было видно, что он удивлен удаление. Т.Е. он ударил соперника и надеялся что его не удалят? Слишком часто Роша стал участником конфликтных ситуаций. На мой взгляд еще один игрок в ЦСКА тоже ходит на грани.
    Борис2876
    Борис2876
    вчера в 14:05
    Виллиана наказать, но и наказать всех зачиньщиков драки или они все пушистые и белые как и судья.
    Sergo_ural
    Sergo_ural
    вчера в 14:04, ред.
    ANATOLY KANDAUROV.
    А если посмотреть на весь эпизод в целом, то Гуарирапа сзади Литвинова рукой в лицо и тянет на себя. На мой взгляд это тот же случай, что и с Литвиновым и Роша. и он даже желтой не получил.
    Фил Кио
    Фил Кио
    вчера в 13:38
    Надо начинать от печки: оштрафовать и дисквалифицировать Сухого пожизненно!!! Он не упусти игру, он просто плохой судья, и, главное, не действует закон, к судьям - НЕОТВРАТИМОСТИ наказания!!! Серьёзного наказания(!), зарплата у судей хорошая или пусть возвращается к работе по специальности, небось, все судьи с высшим образованием.
    nubom
    nubom ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 13:31, ред.
    Я думаю, что при его обучении русскому языку некоторые обороты русской речи были опущены. Это иногда бывает,..
    "— Скажи мне, о Волька! Что означает слово «балда»?
    — Понимаешь... Ну это, вроде как мудрец."
    ["Старик Хоттабыч"]

    Уверен, что зная точный перевод произнесенных слов - Клаудиньо покраснел бы от стыда и застенчиво смутился...
    Little Caprice
    Little Caprice ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 13:19, ред.
    Объяснять предвзятому фанату ЦСКА, что пока Литвинов ещё бежал к "месту преступления", рука Роши уже была на лице Бабича - бессмысленно. Даже несмотря на видеодоказательства :)
    Suriand
    Suriand ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 13:05
    Анатолий,извините не знаю вас по отчетству,но мы как-то футбол по-разному смотрели видимо.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Suriand (раскрыть)
    вчера в 13:03
    А ты посмотри повтор. Он первый подбежал к толпе и сунул руку в лицо Роше. А дальше уже подключился Бабич и Роша ответил обоим. Бабичу сопли пустил, а Литвинов успел отвернуться и получил по затылку. Внимательно пересмотри, тебе будет и интересно и "приятно"
    Suriand
    Suriand ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 12:59
    Сто лет не писал на соккере,но увидев такой бред не сдержался,с Литвинова говорите всё началось? а ему надо было стоять,руки опустить и смотреть как его бьют?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ nubom (раскрыть)
    вчера в 12:59
    А деликатность "подопечных Семака" лучше все выразил Клаудинью с помощью мата? Бразильцы по своей природе никогда не отличались деликатностью
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 12:57
    А мы речь ведем об этом матче. А кем был Литвинов раньше, может даже отличником в школе никого не волнует. Именно он стал зачинщиком этой заварухи.
    nubom
    nubom
    вчера в 12:24
    Почему-то никому не приходит в голову, что Сухой следует примеру Карасева, который безнаказанно провоцировал футболистов Зенита и Локо на подобную потасовку. Однако надо отдать должное врожденной интеллигентности подопечных Семака и Галактионова...
    Сп62
    Сп62 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 12:02
    Литвинов никогда не был провокатором. А вот то, что Роша на равне с Соболевым первые провокаторы в РПЛ это факт. А защищать провокаторов дело не благодарное.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 12:01
    Какие два года...отменить красную...
    Если судья не в состоянии навести порядок кто то должен взять на себя ответственность и раздать всем лещей по заслугам...
    Кто если не он???
    Аморал походу тот ещё тёпленький неадекваша....несёт после игры чушь беспросветную...Станковичу по-боку...не выгнали в первом круге - уже фарт....а каким способом ему неинтересно...
    Думал только у Соболева нестерпимое желание неприличные жесты Виллиану показывать...ан нет...там у всех видать аллергия на Виллиана...включая судью...
    Виллиан Роша вчера :
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ viv (раскрыть)
    вчера в 11:33, ред.
    Все началось с Литвинова, ТК он первый рукой ткнул в лицо Роши. А зачинщикам надо давать по максимуму. Никакого физического воздействия со стороны Рощи на судью не было. Это фантазии автора. Дадут по 4 игры каждому из них по 2 условно. Хотя надо бы ещё и Бабичу добавить за то, что за горло держал Рошу
    lotsman
    lotsman
    вчера в 10:41, ред.
    В матче больше всего начудили судья и Николич. Ошибка Николича в том, что он решил зацементировать центр и создать глухую оборону, а в атаке ничего путного не создал. Что делал на поле Гуарирапу вообще не понятно. ЦСКА пытались навязать такую игру Спартаку. Игра перешла в нудное зрелище. Мойзес постоянно провоцировал Тео. Наконец Тео надоело это, он увернулся от бразильца, совершил красивый проход и великолепным ударом забил.Почему Николич не сделал замену во втором тайме, непонятно. А когда решил сделать замену, произошла стычка. Сухой доигрался с позволением игрокам бороться и это переросло в игнорирование очевидных грубых фолов, что и довело до взрыва. А Станкович выиграл тем, что не стал экспериментировать и это сработало. Спартак победил заслуженно.
    viv
    viv
    вчера в 10:17
    А как будет наказан судья матча Сухой?
    Главное Сухой изначально не показал карточку Кисляку. Это ключевая ошибка. Дальше уже понеслось, и была ещё одна ошибка Роше надо было сразу показывать жёлтую и пытаться случившееся остановить.
    По удалению Роши вопросов вообще нет он просто полетел всех бить. По Литвинову тут будет меньше дисквалификация, но тут пошёл принцип обоюдности: удалил и у одних и у вторых. Но корень не здесь, а в том, что Сухой упустил матч. И если бы не Сухой никаких бы драк не было.
    oFANATo
    oFANATo ответ Вещий (раскрыть)
    вчера в 10:11
    Если смотреть со стороны, то что ему ещё оставалось делать? Один спартаковец держит за горло, другой толкает в грудь. На его месте любой бы отмахнулся.
    Обе команды вели себя неспортивно и должны быть наказаны серьезным штрафом.
    cska1948
    cska1948
    вчера в 10:11
    Интересное дело! Все, в один голос кричат, что матч провалили Сухой, что и драка состоялась по его вине, но дисквалифицировать на два года надо Рошу.
    vlasovca
    vlasovca
    вчера в 10:02
    Судью тоже бы надо бы наказать.
    Гость
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