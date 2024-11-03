Виллиан Роша может получить дисквалификацию на два года

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вчера, 08:20

Защитник ЦСКА Виллиан Роша может получить дисквалификацию от шести месяцев до двух лет, если Комитет по дисциплине и этике РФС классифицирует действия бразильца как физическое воздействие на судью.

Кроме того, ему может полагаться штраф в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.

Отмечается, что за агрессивное поведение в адрес судьи (без учёта физического воздействия) Роше грозит дисквалификация до четырёх матчей.