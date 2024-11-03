Виллиан Роша может получить дисквалификацию на два года

Защитник ЦСКА Виллиан Роша может получить дисквалификацию от шести месяцев до двух лет, если Комитет по дисциплине и этике РФС классифицирует действия бразильца как физическое воздействие на судью.
Кроме того, ему может полагаться штраф в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.
Отмечается, что за агрессивное поведение в адрес судьи (без учёта физического воздействия) Роше грозит дисквалификация до четырёх матчей.
Напомним, Роша был удалён после массовой стычки между игроками ЦСКА и «Спартака» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги (0:2).
Обе команды вели себя неспортивно и должны быть наказаны серьезным штрафом.
Обе команды вели себя неспортивно и должны быть наказаны серьезным штрафом.
Главное Сухой изначально не показал карточку Кисляку. Это ключевая ошибка. Дальше уже понеслось, и была ещё одна ошибка Роше надо было сразу показывать жёлтую и пытаться случившееся остановить.
По удалению Роши вопросов вообще нет он просто полетел всех бить. По Литвинову тут будет меньше дисквалификация, но тут пошёл принцип обоюдности: удалил и у одних и у вторых. Но корень не здесь, а в том, что Сухой упустил матч. И если бы не Сухой никаких бы драк не было.
Главное Сухой изначально не показал карточку Кисляку. Это ключевая ошибка. Дальше уже понеслось, и была ещё одна ошибка Роше надо было сразу показывать жёлтую и пытаться случившееся остановить.
По удалению Роши вопросов вообще нет он просто полетел всех бить. По Литвинову тут будет меньше дисквалификация, но тут пошёл принцип обоюдности: удалил и у одних и у вторых. Но корень не здесь, а в том, что Сухой упустил матч. И если бы не Сухой никаких бы драк не было.