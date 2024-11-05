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Власти Турции решили перенести матч «Бешикташа» с «Маккаби» в другую страну

вчера, 10:53
БешикташЛоготип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)-:-Логотип футбольный клуб Маккаби Тель-АвивМаккаби Тель-Авив28.11.2024 в 20:45 Не начался

«Бешикташ» сообщил о том, что власти Турции приняли решение о проведении матча Лиги Европы с «Маккаби» из Тель-Авива 28 ноября за пределами страны:

Несмотря на то что все необходимые разрешения от УЕФА были получены для проведения матча Лиги Европы УЕФА против «Маккаби» из Тель-Авива 28 ноября 2024 года на нашем стадионе, турецкие государственные власти решили, что матч будет сыгран в нейтральной стране из-за возможных провокационных действий.

Как «Бешикташ», клуб со 121-летней историей, который никогда не уклонялся от любых спортивных вызовов, мы подойдем к этому матчу Лиги Европы УЕФА с той же решимостью и спортивным мастерством, независимо от того, где и в каких условиях он будет проходить.

Мы верим, что великие болельщики «Бешикташа» продемонстрируют необходимую чуткость, чтобы противостоять любым провокационным действиям, направленным на то, чтобы поставить нашу страну и наш клуб в трудное положение.

Продолжаются переговоры между нашим клубом и УЕФА относительно нейтральной страны, где будет сыгран матч «Бешикташ» — «Маккаби» Тель-Авив.

Дальнейшее объявление будет сделано в ближайшее время.

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