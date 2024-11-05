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РПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера октября

вчера, 11:12

Российская Премьер-Лига назвала претендентов на звание лучшего тренера по итогам октября.

Мурад Мусаев — «Краснодар» (9 очков, 3 матча, 1-е место)

Сергей Семак — «Зенит» (7 очков, 3 матча, 2-е место)

Марцел Личка — «Динамо» (6 очков, 3 матча, 4-е место)

Марко НиколичЦСКА (7 очков, 3 матча, 5-е место)

Дмитрий Пятибратов — «Факел» (5 очков, 3 матча, 14-е место)

Голосование продлится до 7 ноября. Победитель будет выявлен по итогам трёх голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков.

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Хиромант
Хиромант ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 20:55
- Согласен на все 100%! Выиграть пару-тройку матчей с сильным составом (Краснодар, Зенит, Динамо...) - особого таланта и не надо... Достаточно чуток урезать премиальные "зажравшимся" легионерам - и всё вернётся на "свои рельсы"...

- А вот принять малобюджетную команду, находящуюся на дне турнирной таблицы, "вдохнуть" в неё искру борьбы и надежды... И не спасовать перед первыми неудачами... И продолжать "гнуть свою линию"...

- Вот это многого стоит!

- Раньше и я критиковал Пятибратова, за его непонятную тактику, и за невнятную игру команды... Каюсь! Был не прав!
- Просто огнеопасный "паровоз" переставляли на новую железнодорожную колею. Которая чуток другого размера, чем была раньше... (Болельщики Локо - извините, никаким боком вас обидеть не хотел. У вас - то уже давно электровоз...)
- Сейчас Факел наконец-то "разгорелся". Но... первая часть чемпа заканчивается... А там каникулы, отпуска, расслабуха, потеря игровой формы - и начинай всё с начала...
- Россия! Этим всё сказано...
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:29
Согласен.)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:12
...Вить, Я вообще не представлял что мы доживём до такого "качества" футбола, для меня ,хоть ты заслуженный спортсмен, но иноземец в основном составе не есть норма! В Германию,Англию,Францию не зовут,туда пытаются попасть достойные, а у нас хоть из под земли, милости просим, икра,водка,баня,квартира,машина, евро, все блага России Матушки!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:23
На счёт объективности, я бы поспорил...)))
shur
shur ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:19
...за упёртость и преданность клубу - отлично, за обьективность удовлетворительно...!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:03
Господа....Поздравим Сергея Богдановича и не будем спорить и объяснять тот или иной выбор !!!!

И так понятно что 92,16% голосуют не за Мусаева а против Семака....
Я же просто на минуту предложил им забыть про Газпром...про нетерпимую 6-тилетнюю гегемонию...про "Миллер всё купил" и т.д......и проголосовать...
Конечно нельзя так вот резко перестать нелюбить Зенит....тяжкий...сложный процесс....тем более когда такой повод...Семак за первую половину первенства уступает в таблице своё привычное место...
Понятно что сама номинация "Лучший тренер Октября" полуюмористическая.....звучит не менее смешно чем "Лучший тренер вторника" или "Лучший тренер полдника"...но я своё мнение высказал....))
Capral
Capral
вчера в 18:57
    shur
    shur ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 18:51
    ...как бы это обьяснить, скажем так Семак это ежедневная рутина, а Мусаев своего рода прорыв,новизна,интерес в конце концов, есть разница...???!!!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 18:47
    Доброго всем вечера....

    Буду краток, скромен, объективен и справедлив....когда то ведь надо...
    "Лучший Главный Тренер Октября" как и предыдущих 6 октябрей считаю конечно же Сергея Богдановича Семака !!!!!!

    Ибо...Мусаев играет в одном турнире а Семак в двух....
    У Мусаева 2 поражения в Кубке...у Семака 2-е победы...
    Плюс у Семака ещё разгром неуступчивой мастеровитой Войводины....
    Это если кратко...

    Поверьте...Лучший Тренер Октября это Семак !!!!
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    вчера в 18:33
    Санёк, он так не умеет- он очень культурный человек. Но ему, точно не помешало бы быть пожестче!!!!!!!
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 18:27
    ...Удар,удар,ещё удар..
    Опять удар и вот...
    Мурад Мусаев (Краснодар)
    Проводит апперкот!!!
    112910415
    112910415
    вчера в 18:09
    тут вроде без вариантов
    Capral
    Capral
    вчера в 16:26
    Семака, даже Личка обошел. Вероятно, Богданычу есть о чем задуматься...
    Тот самый чувак
    Тот самый чувак ответ stanichnik (раскрыть)
    вчера в 14:45, ред.
    Вручную на счётах))))
    Kosmos58
    Kosmos58
    вчера в 14:18
    Мусаев - тренер года!
    stanichnik
    stanichnik ответ Фил Кио (раскрыть)
    вчера в 13:25, ред.
    Доброго Здоровья Фил!
    Вы разве не знали, наши ведут подсчёт голосов вручную))
    Да ещё, спасибо за науку. Ваше замечание на счёт ИНФАЦЫГАН принимается, один - ноль в вашу пользу. Но в свою очередь хочу сделать ответный выпад: НЕудивительно, "не" с наречиями пишется слитно, что тоже неудивительно для тех, кто заканчивал школу после ЕГЭ. Так что один - один, ничья. Предлагаю на этом замириться и далее вести только обычное дружеское общение. Мяч на вашей стороне.
    Болейте за своих, а не против чужих!
    lotsman
    lotsman
    вчера в 12:46
    По мне так Мусаев лучший, однозначно.
    Bad Listener
    Bad Listener ответ Scorp689 (раскрыть)
    вчера в 12:40, ред.
    Пятибратов тоже без поражений)))) Проиграл вообще только Личка 1 матч
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 12:40
    Критерии те же, что и раньше, значит Мусаев безоговорочно.
    Фил Кио
    Фил Кио
    вчера в 12:30
    Нашим туподумам надо 7 дней, при нынешней оперативности. Немцы 1-го ноября объявили Левандовского лучшим футболистом октября, у них, наверное, есть интернет?
    Фил Кио
    Фил Кио
    вчера в 12:21
    Звучит-то как - "Легенды РПЛ"! Знаю, только двоих легендарных: Мамаев, Кокорин! Всё.
    Capral
    Capral
    вчера в 11:19
    Мусаев- однозначно!!!!!!!
    Хотелось бы узнать,, кто легенды РПЛ?
    Легенды и Символы были в советском футболе, а вот в РПЛ таких не знаю.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 11:19
    Мусаев мне кажется главный претендент
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 11:15
    Конечно Мусаев... без поражений...
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 11:15
    Мусаев достоин тренера октября.
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