РПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера октября

Российская Премьер-Лига назвала претендентов на звание лучшего тренера по итогам октября.
Мурад Мусаев — «Краснодар» (9 очков, 3 матча, 1-е место)
Сергей Семак — «Зенит» (7 очков, 3 матча, 2-е место)
Марцел Личка — «Динамо» (6 очков, 3 матча, 4-е место)
Марко Николич — ЦСКА (7 очков, 3 матча, 5-е место)
Дмитрий Пятибратов — «Факел» (5 очков, 3 матча, 14-е место)
Голосование продлится до 7 ноября. Победитель будет выявлен по итогам трёх голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков.
- А вот принять малобюджетную команду, находящуюся на дне турнирной таблицы, "вдохнуть" в неё искру борьбы и надежды... И не спасовать перед первыми неудачами... И продолжать "гнуть свою линию"...
- Вот это многого стоит!
- Раньше и я критиковал Пятибратова, за его непонятную тактику, и за невнятную игру команды... Каюсь! Был не прав!
- Просто огнеопасный "паровоз" переставляли на новую железнодорожную колею. Которая чуток другого размера, чем была раньше... (Болельщики Локо - извините, никаким боком вас обидеть не хотел. У вас - то уже давно электровоз...)
- Сейчас Факел наконец-то "разгорелся". Но... первая часть чемпа заканчивается... А там каникулы, отпуска, расслабуха, потеря игровой формы - и начинай всё с начала...
- Россия! Этим всё сказано...
- А вот принять малобюджетную команду, находящуюся на дне турнирной таблицы, "вдохнуть" в неё искру борьбы и надежды... И не спасовать перед первыми неудачами... И продолжать "гнуть свою линию"...
- Вот это многого стоит!
- Раньше и я критиковал Пятибратова, за его непонятную тактику, и за невнятную игру команды... Каюсь! Был не прав!
- Просто огнеопасный "паровоз" переставляли на новую железнодорожную колею. Которая чуток другого размера, чем была раньше... (Болельщики Локо - извините, никаким боком вас обидеть не хотел. У вас - то уже давно электровоз...)
- Сейчас Факел наконец-то "разгорелся". Но... первая часть чемпа заканчивается... А там каникулы, отпуска, расслабуха, потеря игровой формы - и начинай всё с начала...
- Россия! Этим всё сказано...
И так понятно что 92,16% голосуют не за Мусаева а против Семака....
Я же просто на минуту предложил им забыть про Газпром...про нетерпимую 6-тилетнюю гегемонию...про "Миллер всё купил" и т.д......и проголосовать...
Конечно нельзя так вот резко перестать нелюбить Зенит....тяжкий...сложный процесс....тем более когда такой повод...Семак за первую половину первенства уступает в таблице своё привычное место...
Понятно что сама номинация "Лучший тренер Октября" полуюмористическая.....звучит не менее смешно чем "Лучший тренер вторника" или "Лучший тренер полдника"...но я своё мнение высказал....))
И так понятно что 92,16% голосуют не за Мусаева а против Семака....
Я же просто на минуту предложил им забыть про Газпром...про нетерпимую 6-тилетнюю гегемонию...про "Миллер всё купил" и т.д......и проголосовать...
Конечно нельзя так вот резко перестать нелюбить Зенит....тяжкий...сложный процесс....тем более когда такой повод...Семак за первую половину первенства уступает в таблице своё привычное место...
Понятно что сама номинация "Лучший тренер Октября" полуюмористическая.....звучит не менее смешно чем "Лучший тренер вторника" или "Лучший тренер полдника"...но я своё мнение высказал....))
Адресовано Джеку, который построил дом...
Адресовано Джеку, который построил дом...
Буду краток, скромен, объективен и справедлив....когда то ведь надо...
"Лучший Главный Тренер Октября" как и предыдущих 6 октябрей считаю конечно же Сергея Богдановича Семака !!!!!!
Ибо...Мусаев играет в одном турнире а Семак в двух....
У Мусаева 2 поражения в Кубке...у Семака 2-е победы...
Плюс у Семака ещё разгром неуступчивой мастеровитой Войводины....
Это если кратко...
Поверьте...Лучший Тренер Октября это Семак !!!!
Буду краток, скромен, объективен и справедлив....когда то ведь надо...
"Лучший Главный Тренер Октября" как и предыдущих 6 октябрей считаю конечно же Сергея Богдановича Семака !!!!!!
Ибо...Мусаев играет в одном турнире а Семак в двух....
У Мусаева 2 поражения в Кубке...у Семака 2-е победы...
Плюс у Семака ещё разгром неуступчивой мастеровитой Войводины....
Это если кратко...
Поверьте...Лучший Тренер Октября это Семак !!!!
Опять удар и вот...
Мурад Мусаев (Краснодар)
Проводит апперкот!!!
Опять удар и вот...
Мурад Мусаев (Краснодар)
Проводит апперкот!!!
Вы разве не знали, наши ведут подсчёт голосов вручную))
Да ещё, спасибо за науку. Ваше замечание на счёт ИНФАЦЫГАН принимается, один - ноль в вашу пользу. Но в свою очередь хочу сделать ответный выпад: НЕудивительно, "не" с наречиями пишется слитно, что тоже неудивительно для тех, кто заканчивал школу после ЕГЭ. Так что один - один, ничья. Предлагаю на этом замириться и далее вести только обычное дружеское общение. Мяч на вашей стороне.
Болейте за своих, а не против чужих!
Вы разве не знали, наши ведут подсчёт голосов вручную))
Да ещё, спасибо за науку. Ваше замечание на счёт ИНФАЦЫГАН принимается, один - ноль в вашу пользу. Но в свою очередь хочу сделать ответный выпад: НЕудивительно, "не" с наречиями пишется слитно, что тоже неудивительно для тех, кто заканчивал школу после ЕГЭ. Так что один - один, ничья. Предлагаю на этом замириться и далее вести только обычное дружеское общение. Мяч на вашей стороне.
Болейте за своих, а не против чужих!
Хотелось бы узнать,, кто легенды РПЛ?
Легенды и Символы были в советском футболе, а вот в РПЛ таких не знаю.
Хотелось бы узнать,, кто легенды РПЛ?
Легенды и Символы были в советском футболе, а вот в РПЛ таких не знаю.