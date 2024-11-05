РПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера октября

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вчера, 11:12

Российская Премьер-Лига назвала претендентов на звание лучшего тренера по итогам октября.

— «Краснодар» (9 очков, 3 матча, 1-е место)

— «Зенит» (7 очков, 3 матча, 2-е место)

— «Динамо» (6 очков, 3 матча, 4-е место)

— ЦСКА (7 очков, 3 матча, 5-е место)

— «Факел» (5 очков, 3 матча, 14-е место)