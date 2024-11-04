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Стали известны претенденты на звание лучшего игрока октября в РПЛ

вчера, 11:26

Пять футболистов претендуют на приз лучшему игроку октября в РПЛ.

На награду номинированы:

Джон Кордоба, «Краснодар» (3 матча, 3 гола, 1 голевая передача);

Андрей Мостовой, «Зенит» (3 матча, 3 гола);

Зелимхан Бакаев, «Химки» (3 матча, 3 гола);

Тамерлан Мусаев, ЦСКА (3 матча, 2 гола);

Стефан Лончар, «Акрон» (3 матча, 1 гол, 2 голевые передачи).

Лучшего определят по итогам голосования экспертов РПЛ, экспертов «Матч Премьер» и болельщиков.

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Все комментарии
Борис2876
Борис2876
сегодня в 06:02
Но здесь Кордоба без вариантов.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:24
И почему никто не рассматривает тут ещё одного зенитовца благородно отправленного в Подмосковье передавать опыт и умение тамошним кудесникам мяча...Зелимхана Бакаева...
nubom
nubom ответ nikolah (раскрыть)
вчера в 17:15
Я думаю, Мостовому Ваш ответ понравится...))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:12, ред.
Неожиданно единые мнения !!!
Андрея Мостового с Победой !!!
За приз "Лучший игрок Октября"
У Кордобы будет ещё пара-тройка октябрей в карьере...завоюет своё...если Глушенков позволит...
nikolah
nikolah ответ nubom (раскрыть)
вчера в 17:12
Как футболист и как игрок который делает разницу в Краснодаре, безусловно посильнее, хоть у них и разные амплуа) без него быкам было бы тяжко.
Но для Андрюхи было бы приятнее, дабы добавить еще уверенности)
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:02
Чего? Мостовой 2 из 3 Акрону забил - вот это достижение) И стоит посмотреть на игру Кордобы, прежде чем вводить других в заблуждение, говоря, что Джон завершитель атак.
879d48rwtv2t
879d48rwtv2t
вчера в 15:48
Кто же станет победителем? Только время покажет, кто из этих пяти титанов достоин звания лучшего игрока октября в Российской Премьер-лиге. Но уже сейчас ясно, что это будет настоящий герой, который своим мастерством и упорством заслужил признание и уважение всех любителей футбола.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:29
Кордоба без вариантов. Тот гол , что он забил КС , Мостовому и не снится даже. Мостовой - игрок примитивный , обычный бегунок. А Кордоба - футболист настоящий.
RomM84
RomM84
вчера в 12:41
Я как болельщик Краснодара за Кордобу, но Бакаев прям красавец
nubom
nubom
вчера в 12:31
Кордоба и Мостовой. Но Кордоба - луше!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ wxeefuz7z6vp (раскрыть)
вчера в 11:48
В очереди...к Мостовому за автографом....)))

(Батраков в октябре лишь 2 забил...и то 1 с пенальти)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:41
Кордоба или Мостовой...
wxeefuz7z6vp
wxeefuz7z6vp
вчера в 11:39
А,где Батраков
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:39
Несомненно Андрюха Мостовой !!!!!!
Кордоба дома Химки деклассировал...а Мостовой в гостях...голы ценнее...
Мостовой ещё в октябре и в Кубке забивал(здесь не учтено)...а Кордоба только наблюдал и успевал отсчитывать как в его ворота 3 штуки от Ахмата влетало....

Премия не "Лучший бомбардир" а "Лучший игрок"...
Джо - завершитель атак...а Андрей - реально игрок....

Моё непредвзятейшее мнение - Андрей Мостовой !!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:39
Кордоба однозначно... пашет не по колумбийски...
kazakoff
kazakoff
вчера в 11:34
Кордоба однозначно, тащит Краснодар к чемпионству
drug01
drug01
вчера в 11:30
Это только Кордоба!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:29, ред.
Ну с ноябрём всё ясно
Виллиан Роша (1 взмах - 3-е пострадавших)..
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