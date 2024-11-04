Стали известны претенденты на звание лучшего игрока октября в РПЛ

Пять футболистов претендуют на приз лучшему игроку октября в РПЛ.
На награду номинированы:
Джон Кордоба, «Краснодар» (3 матча, 3 гола, 1 голевая передача);
Андрей Мостовой, «Зенит» (3 матча, 3 гола);
Зелимхан Бакаев, «Химки» (3 матча, 3 гола);
Тамерлан Мусаев, ЦСКА (3 матча, 2 гола);
Стефан Лончар, «Акрон» (3 матча, 1 гол, 2 голевые передачи).
Лучшего определят по итогам голосования экспертов РПЛ, экспертов «Матч Премьер» и болельщиков.
Андрея Мостового с Победой !!!
За приз "Лучший игрок Октября"
У Кордобы будет ещё пара-тройка октябрей в карьере...завоюет своё...если Глушенков позволит...
Андрея Мостового с Победой !!!
За приз "Лучший игрок Октября"
У Кордобы будет ещё пара-тройка октябрей в карьере...завоюет своё...если Глушенков позволит...
Но для Андрюхи было бы приятнее, дабы добавить еще уверенности)
Но для Андрюхи было бы приятнее, дабы добавить еще уверенности)
(Батраков в октябре лишь 2 забил...и то 1 с пенальти)
(Батраков в октябре лишь 2 забил...и то 1 с пенальти)
Кордоба дома Химки деклассировал...а Мостовой в гостях...голы ценнее...
Мостовой ещё в октябре и в Кубке забивал(здесь не учтено)...а Кордоба только наблюдал и успевал отсчитывать как в его ворота 3 штуки от Ахмата влетало....
Премия не "Лучший бомбардир" а "Лучший игрок"...
Джо - завершитель атак...а Андрей - реально игрок....
Моё непредвзятейшее мнение - Андрей Мостовой !!!!
Кордоба дома Химки деклассировал...а Мостовой в гостях...голы ценнее...
Мостовой ещё в октябре и в Кубке забивал(здесь не учтено)...а Кордоба только наблюдал и успевал отсчитывать как в его ворота 3 штуки от Ахмата влетало....
Премия не "Лучший бомбардир" а "Лучший игрок"...
Джо - завершитель атак...а Андрей - реально игрок....
Моё непредвзятейшее мнение - Андрей Мостовой !!!!
Виллиан Роша (1 взмах - 3-е пострадавших)..
Виллиан Роша (1 взмах - 3-е пострадавших)..