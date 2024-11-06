Главный тренер клуба НБА претендует на долю в «Кристал Пэлас»

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вчера, 09:47

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации ( НБА ) Джейсон Кидд входит в консорциум, который сделал предложение о покупке доли в команде АПЛ «Кристал Пэлас». Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на источники, осведомлённые о возможной сделке.

Первоначальное предложение группы о приобретении 45-процентной доли Eagle Football оказалось ниже того, на что рассчитывает Джон Текстор — крупнейший акционер компании и один из четырёх основных владельцев клуба, но интерес сохраняется.

Вместе с Киддом в группу из 5 человек входят спортивный директор Morgan Stanley Бежан Эсмаили, бывший исполнительный директор Roc Nation Ваджид Мир и два саудовских бизнесмена Хайдер и Мансур Сайед, которые создали фонд с намерением приобрести футбольный клуб.