У «Кристал Пэлас» может появиться новый совладелец

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вчера, 13:30

Инвестиционная группа сделала предложение совладельцу «Кристал Пэлас» Джону Текстору в размере 230 миллионов фунтов стерлингов. Речь идет о 45% акций клуба.

Объединение Sportsbank включает в себя бизнесменов из Северной Америки, Европы и Персидского залива.

В августе Eagle Football Group Текстора попыталась выкупить все акции «орлов», но успехом это не завершилось. Взаимоотношения американца с совладельцем команды Стивом Пэришем и фанатами испортились.