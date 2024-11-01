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У «Кристал Пэлас» может появиться новый совладелец

вчера, 13:30

Инвестиционная группа сделала предложение совладельцу «Кристал Пэлас» Джону Текстору в размере 230 миллионов фунтов стерлингов. Речь идет о 45% акций клуба.

Объединение Sportsbank включает в себя бизнесменов из Северной Америки, Европы и Персидского залива.

В августе Eagle Football Group Текстора попыталась выкупить все акции «орлов», но успехом это не завершилось. Взаимоотношения американца с совладельцем команды Стивом Пэришем и фанатами испортились.

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Кристал П
Перевод с thesun.co.uk
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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
вчера в 13:42
Ну и хорошо, они неплохо играют.
shur
shur
вчера в 13:35, ред.
...команда то у Пэлас хорошая, это что полная американизация, как в
МЮ...? Вы знаете,что стало с некогда Великим Клубом!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:32
Хотят сделать сильный клуб.
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