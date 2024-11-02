Губернатор Самарской области: «Приоритета „Акрону“ не отдаём»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о ситуации в «Крыльях Советов».

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил о том, что финансирование клуба будет сокращено примерно на 30%, также КС рискуют не пройти лицензирование в РПЛ .

Ключевое. «Крылья Советов» будем поддерживать, создавать все необходимые условия, чтобы команда могла бороться за высокие места в РПЛ . Сейчас задача — быть в восьмёрке. В будущем клуб должен претендовать на более высокие позиции. Для этого у «Крыльев» есть и будет соответствующее финансирование. Да, снижаем объём бюджетных средств, но при этом увеличиваем объём спонсорской поддержки. Планируем, что до начала следующего сезона у «Крыльев» появится новый крупный партнёр. Никаких проблем с лицензированием на следующий сезон у «Крыльев» быть не должно.

Поможем клубу решить застарелые проблемы с модернизацией тренировочной базы.

По спортивному директору. Сейчас в «Крыльях» проходит масштабная ревизия финансово-экономический деятельности, меняются подходы работы клуба по ряду направлений, в том числе спортивного блока. Руководство «Крыльев» приняло решение расстаться со спортивным директором. Сергею Александровичу Корниленко — спасибо за работу в клубе и дальнейших успехов.

Меняем трансферную политику. Во главу угла ставим интересы нашего клуба, а не агентов или отдельных лиц и групп, пытающихся заработать в ущерб «Крыльям». Отсюда — информационное давление на клуб, всякого рода вбросы и «инсайды». Знаем, кто именно за этим стоит.

«Крылья» и «Акрон». Никакого приоритета «Акрону» не отдаём. Симпатизирую «Акрону», но никто «Крылья» не заменит. Кто лучше в спортивном плане — решается на футбольном поле.