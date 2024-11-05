Совладелец «Кристал Пэлас» может купить клуб Чемпионшипа

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вчера, 14:37

По информации источника, совладелец «Кристал Пэлас» Джон Текстор намерен приобрести «Уотфорд» в случае продажи своей доли в лондонском клубе в размере 230 млн фунтов стерлингов.

Сообщается, что Текстор провёл предварительные разговоры об использовании акций в своей инвестиционной компании Eagle Football для покупки команды Чемпионшипа. Он поговорил с потенциальными инвесторами о вступлении в консорциум и выступлении в качестве операционного партнёра.

Итальянский владелец «шершней» Джино Поццо открыт для предложений, клуб оценивается в 150-175 миллионов фунтов стерлингов.