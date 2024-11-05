Совладелец «Кристал Пэлас» может купить клуб Чемпионшипа

По информации источника, совладелец «Кристал Пэлас» Джон Текстор намерен приобрести «Уотфорд» в случае продажи своей доли в лондонском клубе в размере 230 млн фунтов стерлингов.
Сообщается, что Текстор провёл предварительные разговоры об использовании акций в своей инвестиционной компании Eagle Football для покупки команды Чемпионшипа. Он поговорил с потенциальными инвесторами о вступлении в консорциум и выступлении в качестве операционного партнёра.
Итальянский владелец «шершней» Джино Поццо открыт для предложений, клуб оценивается в 150-175 миллионов фунтов стерлингов.
Текстор явно поднимает пирамиду.
читал что американгец собирается вывести свою корпорацию Eagle Football Group на фондовую биржу НьюЙорка, благодаря чему фанаты Эвертона, например, получат возможность стать совладельцами любимого клуба.
поживем - увидим.
Текстор явно поднимает пирамиду.
читал что американгец собирается вывести свою корпорацию Eagle Football Group на фондовую биржу НьюЙорка, благодаря чему фанаты Эвертона, например, получат возможность стать совладельцами любимого клуба.
поживем - увидим.
Уотфорд интересный клуб, который при правельном правлении может вернуться в АПЛ и задержаться там!
А вот на КП уход Текстора может сказаться, тогда придется искать новых инвесторов, или продавать своих лидеров...всё же отток капитала в 230 млн это серьезно!
Уотфорд интересный клуб, который при правельном правлении может вернуться в АПЛ и задержаться там!
А вот на КП уход Текстора может сказаться, тогда придется искать новых инвесторов, или продавать своих лидеров...всё же отток капитала в 230 млн это серьезно!