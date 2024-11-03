Компания Red Bull изучает возможность покупки «Дженоа»

Компания Red Bull, которую активно связывают с выкупом «Торино», сейчас изучает возможность инвестиции в покупку «Дженоа».
Клуб из Генуи ищет инвесторов после того, как его владелец, фонд 777 Partners, оказался втянут в финансовый кризис, поэтому продажа будет относительно простой.
Источники, близкие к JP Morgan и миланским финансовым сетям, подтвердили интерес австрийского гиганта к «грифонам».
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