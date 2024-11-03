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Компания Red Bull изучает возможность покупки «Дженоа»

вчера, 12:16

Компания Red Bull, которую активно связывают с выкупом «Торино», сейчас изучает возможность инвестиции в покупку «Дженоа».

Клуб из Генуи ищет инвесторов после того, как его владелец, фонд 777 Partners, оказался втянут в финансовый кризис, поэтому продажа будет относительно простой.

Источники, близкие к JP Morgan и миланским финансовым сетям, подтвердили интерес австрийского гиганта к «грифонам».

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:19
Ну посмотрим что у них из этого получится
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 13:58
Потеряют в таком случае индивидуальные идентичность, эмблему, цвета. А станут каким-нибудь РБ Генуя.
c9fvp52nhsjj
c9fvp52nhsjj
вчера в 13:06
Если они смогут вывести Дженоа в еврокубки, тогда пусть берут
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:26
Не много ли они хотят?
Интересно, как это согласуется с антимонопольными законами?
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:18
А чего изучать? - брать надо! )))
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