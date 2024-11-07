Банк «Солидарность» прекращает финансирование «Крыльев Советов»

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вчера, 21:21

Банк «Солидарность» прекратит финансировать «Крылья Советов» со следующего сезона.

На текущий момент банк дает 123 млн рублей в год + еще 27 млн идет на содержание академии, которая находится на балансе Самарской области и «Крыльям» не принадлежит.



Новый генеральный директор, которого сейчас выбирает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, должен будет привести в клуб нового спонсора. Один из кандидатов — экс-председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов.