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Банк «Солидарность» прекращает финансирование «Крыльев Советов»

вчера, 21:21

Банк «Солидарность» прекратит финансировать «Крылья Советов» со следующего сезона.

На текущий момент банк дает 123 млн рублей в год + еще 27 млн идет на содержание академии, которая находится на балансе Самарской области и «Крыльям» не принадлежит.

Новый генеральный директор, которого сейчас выбирает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, должен будет привести в клуб нового спонсора. Один из кандидатов — экс-председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 12:03
Крылья Советов в Самарской области-это соц. проект!...Хрен его закроют!
112910415
112910415
сегодня в 09:35
спонсоры, конечно, пищат и лезут ... отбоя нет !
Борис2876
Борис2876
сегодня в 07:37, ред.
Вот и начали по немногу сплавлять крылышки в пердив. Сначала губер сократил потребление клуба на миллиард, теперь спонсор убежал, забрав с собой сто лямов. Жаль клуб с таким отношением губернатора варяга. Ситуация напоминает историю с Кубанью.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:52
Два миллиарда на неликвид. Закрыть к чёртовой матери, а деньги направить на латание бюджетных дыр, которых с каждым месяцем становится всё больше и больше. Но финансирование будут продолжать ... Престижно.
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:56
- Большое всегда начинается с малого... Один побежал - и остальные побегут за ним. Вопрос времени...
- Жаль крылья...
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:46
Сложная получается ситуация в фк Крылышках
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:46, ред.
Годовой бюджет футбольного клуба Крылья Советов составляет больше двух миллиардов рублей, а на долю банка Солидарность приходится около шести процентов от общей суммы, потеря которых существенная, но не критичная. Думаю администрация области всё равно найдёт спонсоров, готовых ради преференций помочь футбольному клубу, что является обычной практикой.
Болейте за своих, а не против чужих!
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:37
Какая на хрен это "Солидарность" - если в тяжёлый момент прекращает финансирование...
drug01
drug01
вчера в 21:36
Спонсоров сейчас найти не легко!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:26
Будут искать другой банк))
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