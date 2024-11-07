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Президенту Федерации футбола Перу грозит 20 лет тюрьмы

вчера, 23:54

Президент Федерации футбола Перу Агустин Лосано был арестован по обвинению в причастности к преступной организации.

По информации источника, Лосано был лидером преступной группировки «Лос Галактикос». Функционеру также было предъявлено обвинение в незаконном обогащении в ущерб государству, злоупотреблении служебным положением и отмывании денег при перепродаже билетов на матчи сборной Перу во время отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в России.

Отмечается, что Лосано и другим участникам процесса грозит до 20 лет тюремного заключения.

Сборная Перу занимает девятое место в таблице южноамериканской отборочной группы чемпионата мира‑2026.

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Перевод с infobae.com
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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 14:16
20-ть лет!..и за что? за перепродажу билетов))))...Есть лишний билетик?..А у вас?..А по чем?))))..нууу насмешили...
fsbm3tvmufep
fsbm3tvmufep
сегодня в 06:31
Ну вот нашли крайнего в неудачах.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:13
Мафия она и в Перу - мафия...
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