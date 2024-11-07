Президенту Федерации футбола Перу грозит 20 лет тюрьмы

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вчера, 23:54

Президент Федерации футбола Перу Агустин Лосано был арестован по обвинению в причастности к преступной организации.

По информации источника, Лосано был лидером преступной группировки «Лос Галактикос». Функционеру также было предъявлено обвинение в незаконном обогащении в ущерб государству, злоупотреблении служебным положением и отмывании денег при перепродаже билетов на матчи сборной Перу во время отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в России.

Отмечается, что Лосано и другим участникам процесса грозит до 20 лет тюремного заключения.

Сборная Перу занимает девятое место в таблице южноамериканской отборочной группы чемпионата мира‑2026.