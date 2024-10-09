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Защитник «Наполи» выразил возмущение после попытки угнать его машину

вчера, 22:39

Защитник «Наполи» Жуан в социальных сетях выразил своё возмущение после того, как воры разбили окно его автомобиля, пытаясь угнать машину.

Нулевая безопасность! После почти месяца слежки сегодня попытались отобрать машину. Какое плохое чувство, меня тошнит!

То, что произошло сегодня вечером, это просто вишенка на торте, за месяц я обнаружил в машине 5 меток (геолокатора). И одно только знание того, что эти преступники знают, где я живу, не приносит мне спокойствия. К сожалению, в таком прекрасном городе я больше никогда не буду чувствовать себя в безопасности.

Я знаю, что материальные блага в конце концов вторичны, но осознание того, что чужой человек нарушил мою личную собственность, мне очень противно!

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:43
да уж, приятного мало
Futurista
Futurista
вчера в 23:51
Тот кто понимает, что материальные блага вторичны ходит пешком)...
Futurista
Futurista ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 23:46
Неаполь это не Европа)...Неаполь это Неаполь...
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:27
Смотрел бы нашу классику - тогда знал бы как обеспечить безопасность, а то геолокация , геолокация...)))
баск
баск
вчера в 23:15
Вот же ужас какой, просто страшное дело)
Поплакал бы ещё, разрыдавшись на плече у Конте)))

В США лет 20 назад произошёл случай, ставший достоянием гласности, о нём даже писали газеты..

Одному молодому, преуспевающему и высокооплачиваемому менеджеру
крупной корпорации потребовалась срочная помощь психиатра, когда
он воскресным утром, играя в теннис, обнаружил, что его новая премиальная ракетка за $400 оказалась с браком и у неё порвались струны прямо на корте.

Только вот я не помню, спасли ли бедолагу, или ему пришлось завязать рукава
на спине..)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:58
Чтобы жизнь мёдом не казалась...
Вот тебе благополучная и безопасная Европа. Нечего было богатством щеголять.
Capral
Capral
вчера в 22:50
А я думал- он выразит благодарность...
shur
shur
вчера в 22:50
..."человек нарушил мою личную собственность, мне очень противно!"
...чувак из Бразилии,где много диких обезьян,трущёб,ну про воровство, хулиганство и криминал я интелигентно промолчу...!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:42
Россия ждёт тебя в лучшей лиге мира, и в безопасности...
sntec5e7aqm5
sntec5e7aqm5
вчера в 22:41
Ездить надо на Фиате
Гость
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