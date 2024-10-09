Защитник «Наполи» выразил возмущение после попытки угнать его машину

Защитник «Наполи» Жуан в социальных сетях выразил своё возмущение после того, как воры разбили окно его автомобиля, пытаясь угнать машину.
Нулевая безопасность! После почти месяца слежки сегодня попытались отобрать машину. Какое плохое чувство, меня тошнит!
То, что произошло сегодня вечером, это просто вишенка на торте, за месяц я обнаружил в машине 5 меток (геолокатора). И одно только знание того, что эти преступники знают, где я живу, не приносит мне спокойствия. К сожалению, в таком прекрасном городе я больше никогда не буду чувствовать себя в безопасности.
Я знаю, что материальные блага в конце концов вторичны, но осознание того, что чужой человек нарушил мою личную собственность, мне очень противно!
Поплакал бы ещё, разрыдавшись на плече у Конте)))
В США лет 20 назад произошёл случай, ставший достоянием гласности, о нём даже писали газеты..
Одному молодому, преуспевающему и высокооплачиваемому менеджеру
крупной корпорации потребовалась срочная помощь психиатра, когда
он воскресным утром, играя в теннис, обнаружил, что его новая премиальная ракетка за $400 оказалась с браком и у неё порвались струны прямо на корте.
Только вот я не помню, спасли ли бедолагу, или ему пришлось завязать рукава
на спине..)))
Поплакал бы ещё, разрыдавшись на плече у Конте)))
В США лет 20 назад произошёл случай, ставший достоянием гласности, о нём даже писали газеты..
Одному молодому, преуспевающему и высокооплачиваемому менеджеру
крупной корпорации потребовалась срочная помощь психиатра, когда
он воскресным утром, играя в теннис, обнаружил, что его новая премиальная ракетка за $400 оказалась с браком и у неё порвались струны прямо на корте.
Только вот я не помню, спасли ли бедолагу, или ему пришлось завязать рукава
на спине..)))