Защитник «Наполи» выразил возмущение после попытки угнать его машину

Защитник «Наполи» в социальных сетях выразил своё возмущение после того, как воры разбили окно его автомобиля, пытаясь угнать машину.

Нулевая безопасность! После почти месяца слежки сегодня попытались отобрать машину. Какое плохое чувство, меня тошнит!

То, что произошло сегодня вечером, это просто вишенка на торте, за месяц я обнаружил в машине 5 меток (геолокатора). И одно только знание того, что эти преступники знают, где я живу, не приносит мне спокойствия. К сожалению, в таком прекрасном городе я больше никогда не буду чувствовать себя в безопасности.

Я знаю, что материальные блага в конце концов вторичны, но осознание того, что чужой человек нарушил мою личную собственность, мне очень противно!