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Членов ультрас «Интера» и «Милана» арестовали в ходе антимафиозной операции

вчера, 10:37

19 человек были арестованы в Италии в понедельник утром в ходе антимафиозной операции.

Источник со ссылкой на итальянские СМИ, включая La Gazzetta dello Sport, сообщает, что среди них — несколько членов ультрас «Интера» и «Милана». Сообщается, что 16 человек были помещены в тюрьму, а ещё трое — под домашний арест.

Отмечается, что большинство из них связаны с мафиозными семьями из Калабрии и, предположительно, совершили серьёзные преступления, связанные с футбольным бизнесом. Расследование началось в начале сентября после убийства Антонио Беллокко, одного из лидеров фанатской группировки «Интера» Curva Nord, совершенного Андреа Береттой, ультрас «нерадзурри».

По информации СМИ, убийство Беллокко было связано с растущими связями между мафиозными семьями и организованной преступностью, действующей на «Сан-Сиро» через членов ультрас футбольных клубов.

Среди предполагаемых преступлений — вымогательство билетов и продажи напитков, вымогательство денег с парковочных мест в районе «Сан-Сиро» и нанесение ущерба при отягчающих обстоятельствах, связанных с мафиозными методами.

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Все комментарии
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 19:16
это всего то Милан ...они еще в Неаполь и Палермо не ездили и не смотрели что-ли ...там как мне кажется все в разы серьезней будет.
Rupertt
Rupertt
вчера в 13:06
Несмотря на тяжелые новости, важно отметить, что правоохранительные органы принимают серьезные меры, чтобы справиться с ситуацией. Это может стать поворотным моментом для итальянского футбола и помочь очистить его от негативного влияния. Я думаю, что это приведет к созданию более безопасной и приятной атмосферы на стадионах, где каждый фанат сможет наслаждаться игрой без страха и угрозы насилия.
Futurista
Futurista
вчера в 12:09
Спрут)...
shlomo
shlomo
вчера в 11:11
Пришлось полиции попотеть наверное.... хорошую группу накрыли.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 11:01
А англичане все ноют, что в России опасные ультрас. В Италии вон вообще "A real a gang shit")
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:58
Вот уж воистину - мафия бессмертна...)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:57
Итальянская мафия это серьезно...
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