Членов ультрас «Интера» и «Милана» арестовали в ходе антимафиозной операции

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вчера, 10:37

19 человек были арестованы в Италии в понедельник утром в ходе антимафиозной операции.

Источник со ссылкой на итальянские СМИ , включая La Gazzetta dello Sport, сообщает, что среди них — несколько членов ультрас «Интера» и «Милана». Сообщается, что 16 человек были помещены в тюрьму, а ещё трое — под домашний арест.

Отмечается, что большинство из них связаны с мафиозными семьями из Калабрии и, предположительно, совершили серьёзные преступления, связанные с футбольным бизнесом. Расследование началось в начале сентября после убийства Антонио Беллокко, одного из лидеров фанатской группировки «Интера» Curva Nord, совершенного Андреа Береттой, ультрас «нерадзурри».

По информации СМИ , убийство Беллокко было связано с растущими связями между мафиозными семьями и организованной преступностью, действующей на «Сан-Сиро» через членов ультрас футбольных клубов.

Среди предполагаемых преступлений — вымогательство билетов и продажи напитков, вымогательство денег с парковочных мест в районе «Сан-Сиро» и нанесение ущерба при отягчающих обстоятельствах, связанных с мафиозными методами.