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Бывший игрок «Арсенала» отрицает обвинение в контрабанде наркотиков

вчера, 16:59

Экс-форвард «Арсенала» Джей Эммануэль-Томас отрицает обвинение в контрабанде наркотиков.

Он в пятницу предстал по видеосвязи перед судом Челмсфорда по обвинению в попытке контрабанды каннабиса на сумму 600 тысяч фунтов стерлингов через аэропорт Станстед 2 сентября. Сообщается, что сотрудники пограничной службы обнаружили около 60 кг наркотиков в двух чемоданах, которые прибыли рейсом из Бангкока (Таилаанд). Игрок не признал себя виновным.

По делу о предполагаемом преступлении также проходят две женщины — 28-летняя Рози Роуленд и 33-летняя Ясмин Пиотровская, они также не признали вину.

Дальнейшее слушание запланировано на 6 января.

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Все комментарии
mr52s5gyuy2w
mr52s5gyuy2w
вчера в 18:25
Надо всё валить на Промеса... ему уже не помочь...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:33
Для личного пользования привез))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:06
Промес тоже отпирался, а его ждут в голландской крытке...
Гость
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