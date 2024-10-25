Бывший игрок «Арсенала» отрицает обвинение в контрабанде наркотиков

1729864745

вчера, 16:59

Экс-форвард «Арсенала» отрицает обвинение в контрабанде наркотиков.

Он в пятницу предстал по видеосвязи перед судом Челмсфорда по обвинению в попытке контрабанды каннабиса на сумму 600 тысяч фунтов стерлингов через аэропорт Станстед 2 сентября. Сообщается, что сотрудники пограничной службы обнаружили около 60 кг наркотиков в двух чемоданах, которые прибыли рейсом из Бангкока (Таилаанд). Игрок не признал себя виновным.

По делу о предполагаемом преступлении также проходят две женщины — 28-летняя Рози Роуленд и 33-летняя Ясмин Пиотровская, они также не признали вину.

Дальнейшее слушание запланировано на 6 января.