МВД РФ объявило в розыск экс‑футболиста сборной Украины Алиева

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД РФ.
В августе следователи столичного СК возбудили уголовное дело в отношении Алиева.
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Ранее Алиев опубликовал видео, в котором призвал к насильственным действиям против мирного населения Курской области.
Алиев родился в 1985 году в Хабаровске. Футболист играл в России за «Локомотив» и махачкалинский «Анжи».