МВД РФ объявило в розыск экс‑футболиста сборной Украины Алиева

1728549450

вчера, 11:37

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной Украины объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД РФ .

В августе следователи столичного СК возбудили уголовное дело в отношении Алиева.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Ранее Алиев опубликовал видео, в котором призвал к насильственным действиям против мирного населения Курской области.

Алиев родился в 1985 году в Хабаровске. Футболист играл в России за «Локомотив» и махачкалинский «Анжи».