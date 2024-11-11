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На Зимнем Кубке РПЛ выступят только российские клубы

вчера, 09:39

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал источнику о предстоящем зимой Кубке лиги.

Мы на финишной прямой. Я жду подписания соглашения с каждым клубом и надеюсь, коллеги сделают красивое анонсирование. Но, на мой взгляд, это будет лучший турнир по составу и, надеюсь, по качеству игры и организации за долгие, долгие годы. Или лучший турнир межсезонья, будь то летнее или зимнее. Мы ждём грандов РПЛ, которые между собой выяснят, кто сильнее на РПЛ зимнем Кубке. Турнир пройдёт в первые десять дней февраля в ОАЭ, в уже полюбившемся нам Абу-Даби.

Мне хочется назвать состав турнира. Вы уже читали примерный, он очень близок к тому, что написано. Без иностранных команд. Это совместное решение РПЛ, генерального партнёра и вещателя. Практика показала, что российскому болельщику гораздо интереснее матчи клубов РПЛ, нежели приглашённых, пусть и именитых гостей. Сейчас хотим, чтобы это было 6 команд РПЛ.

Как ранее сообщил «РБ Спорт», в турнире примут участие «Зенит», «Динамо», «Краснодар», «Спартак», ЦСКА и «Ростов».

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Все комментарии
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
вчера в 17:37
Это он за кого решил и кого спросил про игры с зарубежными командами...пусть Реал с МС не приедут,конечно,а вот я бы с удовольствием посмотрел бы на противостояние с теми же сербами и белорусами
pomor445
pomor445
вчера в 15:33
Не только без иностранных клубов, а, судя по медиа лиге, и без иностранных игроков. Зенит-Арена собрала на матче медиа лиги больше 30 тыс. зрителей. Это третий результат по стадиону в этом сезоне.
valt134
valt134
вчера в 15:07
Ну что тут скажешь? Понты, опять понты…
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 13:39
Бедный-бедный президент рпл, как ему хочется в любимый Абу-даби, а он мучается в Москве, на рублёвке. Источник утирал ем слезы и сопли.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:24
Какая "сумасшедшая" реклама никчёмного турнира ! Заслушаешься г-на Алаева. Ноги сами понесут тебя в Абу-Даби. Не захочешь, а понесут. Умеют же наши чиновники сделать из го-на конфетку. Показывают, что и они на что-то способны.
Только и остаётся нашему многострадальному футболу, что проводить турниры где - то там, на стороне, при пустых трибунах. Поправлюсь - при полупустых. Вместо зрителей будут сидеть футболисты других российских команд - участниц.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Hypnoz (раскрыть)
вчера в 13:21
99.9%
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:38, ред.
Блин, здорово сыграть с такими клубами сильными. Давненько давненько. Хотя. Стоп. Погодите-ка. А в РПЛ мы не с этими командами играем? А в Кубке России не с ними разве? Что опять они же? Да сколько можно, тошнит уже от этих Ростовов и Зенитов. Дайте свежей крови.
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 11:37
В Абу-Даби, куда 99% болельщиков этих клубов, не попадут никогда в жизни !
lotsman
lotsman
вчера в 10:29
Зачем такой пафос, такое громкое анонсирование? Мог бы прямо сказать, что никто из сильных иностранных клубов не дал согласие на участие в этом кубке. А привлекать к играм аутсайдеров иностранных чемпионатов самим не интересно и накладно.)
leopiterrspb58
leopiterrspb58
вчера в 10:14
а ЛОКО где,?
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:10
Ничего страшного и удивительного не произошло.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:44
Каких-нибудь туземцев позвали бы или все заняты очень?)
mavpedb24e6v
mavpedb24e6v
вчера в 09:42
То есть турнир будет полностью соответствовать названию
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