На Зимнем Кубке РПЛ выступят только российские клубы

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал источнику о предстоящем зимой Кубке лиги.
Мы на финишной прямой. Я жду подписания соглашения с каждым клубом и надеюсь, коллеги сделают красивое анонсирование. Но, на мой взгляд, это будет лучший турнир по составу и, надеюсь, по качеству игры и организации за долгие, долгие годы. Или лучший турнир межсезонья, будь то летнее или зимнее. Мы ждём грандов РПЛ, которые между собой выяснят, кто сильнее на РПЛ зимнем Кубке. Турнир пройдёт в первые десять дней февраля в ОАЭ, в уже полюбившемся нам Абу-Даби.
Мне хочется назвать состав турнира. Вы уже читали примерный, он очень близок к тому, что написано. Без иностранных команд. Это совместное решение РПЛ, генерального партнёра и вещателя. Практика показала, что российскому болельщику гораздо интереснее матчи клубов РПЛ, нежели приглашённых, пусть и именитых гостей. Сейчас хотим, чтобы это было 6 команд РПЛ.
Как ранее сообщил «РБ Спорт», в турнире примут участие «Зенит», «Динамо», «Краснодар», «Спартак», ЦСКА и «Ростов».
Только и остаётся нашему многострадальному футболу, что проводить турниры где - то там, на стороне, при пустых трибунах. Поправлюсь - при полупустых. Вместо зрителей будут сидеть футболисты других российских команд - участниц.
Только и остаётся нашему многострадальному футболу, что проводить турниры где - то там, на стороне, при пустых трибунах. Поправлюсь - при полупустых. Вместо зрителей будут сидеть футболисты других российских команд - участниц.