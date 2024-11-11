На Зимнем Кубке РПЛ выступят только российские клубы

Президент РПЛ рассказал источнику о предстоящем зимой Кубке лиги.

Мы на финишной прямой. Я жду подписания соглашения с каждым клубом и надеюсь, коллеги сделают красивое анонсирование. Но, на мой взгляд, это будет лучший турнир по составу и, надеюсь, по качеству игры и организации за долгие, долгие годы. Или лучший турнир межсезонья, будь то летнее или зимнее. Мы ждём грандов РПЛ , которые между собой выяснят, кто сильнее на РПЛ зимнем Кубке. Турнир пройдёт в первые десять дней февраля в ОАЭ , в уже полюбившемся нам Абу-Даби.