На еврейских игроков молодёжного «Маккаби» было совершено нападение

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вчера, 10:14

На футболистов немецко-еврейского молодёжного клуба «Маккаби» из Берлина напало несколько неизвестных после матча с «Шварц-Вайс Нойкельном».

По информации источника, после этой игры в групповом чате футболистов «Маккаби» начали появляться сообщения, что за некоторыми из них гнались неизвестные лица с палками и ножами. Тренер немецко-еврейского клуба посадил своих футболистов в машину и отправил домой.

Как подчёркивает отец одного из игроков «Маккаби», юных футболистов начали оскорблять ещё по ходу матча. Также в игроков несколько раз плевали.