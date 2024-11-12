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Дзюба о Галактионове: «Трусливенький, мнительный человек»

вчера, 17:22

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба назвал наставника «Локомотива» Михаила Галактионова трусливеньким человеком.

Понимаете, Михаил Михайлович очень хороший, мне кажется, человек в целом. Но, к сожалению, он немножко, как сказать-то правильно… трусливенький, слабоватый в плане того, что он очень мнительный. Слушает, читает все комментарии. Все, что напишут даже на заборе, он читает, это ему очень важно. Он хочет казаться для всех хорошим, таким сильным. А он очень нерешительный. Да, он может и жестко сказать, хороший тренер, у него есть определенная харизма. Я его, честно говоря, даже не виню. Блин, ну вот он такой, какой он есть.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 07:53
Ну раз читают взахлёб, почему бы не писать?
112910415
112910415
вчера в 20:03
спортсмен разговорного жанра ...
pomor445
pomor445
вчера в 19:12
Кто-нибудь из этого футбольного цеха поставит этого наглого онаниста на место?
pomor445
pomor445 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 19:11
Онанист разбушевался.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:27
Фантомас разбушевался...)))... читай дзюба...
lotsman
lotsman
вчера в 18:18
Что то очень много Дзюбы сегодня на сайте. Причём он игнорирует поговорку - Язык мой, враг мой и метёт этим языком как помелом.)
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:57
Рот зашейте этому рукастому парню, медийный ты наш...
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:41
Этот чёрт уже надоел.
Неужели руководство Акрона никак не отреагирует?
Хотя бы из чувства солидарности... Солидарности по отношению к своему коллеге Галактионову.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:40
Чем больше Дзюба говорит - тем сложнее ему скрывать свою глупость.
Гость
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