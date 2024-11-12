Дзюба о Галактионове: «Трусливенький, мнительный человек»

Нападающий «Акрона» назвал наставника «Локомотива» трусливеньким человеком.

Понимаете, Михаил Михайлович очень хороший, мне кажется, человек в целом. Но, к сожалению, он немножко, как сказать-то правильно… трусливенький, слабоватый в плане того, что он очень мнительный. Слушает, читает все комментарии. Все, что напишут даже на заборе, он читает, это ему очень важно. Он хочет казаться для всех хорошим, таким сильным. А он очень нерешительный. Да, он может и жестко сказать, хороший тренер, у него есть определенная харизма. Я его, честно говоря, даже не виню. Блин, ну вот он такой, какой он есть.