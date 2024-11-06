Литвинов: «Я не бил Виллиана, пытался разнять эту драку»

Защитник «Спартака» в разговоре с источником высказался о потасовке с защитником ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ (2:0).

Читал ли слова Роши, который говорит, что он не виноват? Да, и что Литвинов его держал, а Бабич бил? Или наоборот. Да, читал. Просто видео покажите ему. Хотя думаю, что он видел уже сто раз. Я спокойно отношусь к этому, со всеми, с кем общаюсь на эту тему, не можем понять, почему там красная. Вот жду КДК . Честно, хочу понять, чтобы мне объяснили. Основная претензия ко мне, что коснулся лица (Роши), но я не бил, пытался разнять эту драку. Они с Бабичем сцепились жёстко. Понимаете, мы же всё осознаем, что это футбол, а не бокс, и хочется это всё быстрее разнять, идти продолжать играть.

Там же видно. Нет с моей стороны агрессии. Они сцепились — разъярённые глаза, бесятся друг на друга. Да, получилось, что я зацепил его (Рошу) за лицо. Точно так же и Бабича я пытался оттащить другой рукой, просто этого не видно на камере.