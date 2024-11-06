Литвинов: «Я не бил Виллиана, пытался разнять эту драку»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с источником высказался о потасовке с защитником ЦСКА Виллианом в матче 14-го тура РПЛ (2:0).
Читал ли слова Роши, который говорит, что он не виноват? Да, и что Литвинов его держал, а Бабич бил? Или наоборот. Да, читал. Просто видео покажите ему. Хотя думаю, что он видел уже сто раз. Я спокойно отношусь к этому, со всеми, с кем общаюсь на эту тему, не можем понять, почему там красная. Вот жду КДК. Честно, хочу понять, чтобы мне объяснили. Основная претензия ко мне, что коснулся лица (Роши), но я не бил, пытался разнять эту драку. Они с Бабичем сцепились жёстко. Понимаете, мы же всё осознаем, что это футбол, а не бокс, и хочется это всё быстрее разнять, идти продолжать играть.
Там же видно. Нет с моей стороны агрессии. Они сцепились — разъярённые глаза, бесятся друг на друга. Да, получилось, что я зацепил его (Рошу) за лицо. Точно так же и Бабича я пытался оттащить другой рукой, просто этого не видно на камере.
Ранее стало известно об обращении «Спартака» в КДК и ЭСК РФС в связи с удалением Литвинова.
Роша не стал мазаться, он просто обьяснил причины своей несдержанности.
Да это не оправдывает Рошу, он должен понести суровое наказание, но за удар Литвинову ему не должно быть стыдно, поступил как нормальный мужик.
Литвинов же строит из себя невинную овечку, мол он вообще разнимал и выступал в роли примерителя. Вот только беда случилась на камерах это не видно... цирк...
У Литвинова даже мужества нет, что бы признать то, что все видели.
Конечно решать каждому свое, но я выводы сделал, по крайней мере о Литвинове кто он и что.
Роша не стал мазаться, он просто обьяснил причины своей несдержанности.
Да это не оправдывает Рошу, он должен понести суровое наказание, но за удар Литвинову ему не должно быть стыдно, поступил как нормальный мужик.
Литвинов же строит из себя невинную овечку, мол он вообще разнимал и выступал в роли примерителя. Вот только беда случилась на камерах это не видно... цирк...
У Литвинова даже мужества нет, что бы признать то, что все видели.
Конечно решать каждому свое, но я выводы сделал, по крайней мере о Литвинове кто он и что.