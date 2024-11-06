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Литвинов: «Я не бил Виллиана, пытался разнять эту драку»

вчера, 16:48
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с источником высказался о потасовке с защитником ЦСКА Виллианом в матче 14-го тура РПЛ (2:0).

Читал ли слова Роши, который говорит, что он не виноват? Да, и что Литвинов его держал, а Бабич бил? Или наоборот. Да, читал. Просто видео покажите ему. Хотя думаю, что он видел уже сто раз. Я спокойно отношусь к этому, со всеми, с кем общаюсь на эту тему, не можем понять, почему там красная. Вот жду КДК. Честно, хочу понять, чтобы мне объяснили. Основная претензия ко мне, что коснулся лица (Роши), но я не бил, пытался разнять эту драку. Они с Бабичем сцепились жёстко. Понимаете, мы же всё осознаем, что это футбол, а не бокс, и хочется это всё быстрее разнять, идти продолжать играть.

Там же видно. Нет с моей стороны агрессии. Они сцепились — разъярённые глаза, бесятся друг на друга. Да, получилось, что я зацепил его (Рошу) за лицо. Точно так же и Бабича я пытался оттащить другой рукой, просто этого не видно на камере.

Ранее стало известно об обращении «Спартака» в КДК и ЭСК РФС в связи с удалением Литвинова.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:26, ред.
Ничего не могу сказать, сейчас нашёл стопкадр этого эпизода, вторую руку правда не видно и расположена она так что вполне могла бы пытаться оттащить Бабича. Но просто мне не очень понятно как так вышло что Руслан ткнул рукой Роше в лицо а не в плечо или в грудь в таком случае. Может быть очень торопился всех усмирить. В любом случае есть такое понятие как деяние по неосторожности и за него всё равно нужно нести ответ. Ведь спровоцировал Рошу всё равно Литвинов как ни крути.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:08
А теперь давайте рассмотрим два заявления по данной ситуации от Роши и Литвинова.
Роша не стал мазаться, он просто обьяснил причины своей несдержанности.
Да это не оправдывает Рошу, он должен понести суровое наказание, но за удар Литвинову ему не должно быть стыдно, поступил как нормальный мужик.
Литвинов же строит из себя невинную овечку, мол он вообще разнимал и выступал в роли примерителя. Вот только беда случилась на камерах это не видно... цирк...
У Литвинова даже мужества нет, что бы признать то, что все видели.
Конечно решать каждому свое, но я выводы сделал, по крайней мере о Литвинове кто он и что.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:53
Литвинов либо сам идиот либо других за идиотов держит.
Литвинов изначально был далеко от заварушки, но прилетел как метеор и тут же вцепился в лицо Роши, причём в нижнюю часть лица, да так, что его пальцы оказались во рту бразильца.
Ну конечно же, ну где здесь агрессия, так невинное баловство...
И кстити Роша наносил удар не Бабичу, а именно Литвинову, но удар прошел в скольз по голове и потом уже досталось Бабичу.
Не было бы Литвинова, то и этого удара не было бы.

А теперь самое главное в бреде от Литвинова.

"Точно так же и Бабича я пытался оттащить другой рукой, просто этого не видно на камере".

Ну Литвинов у нас просто супермен, если его даже камеры не могут заснять.
Как летел видно, как залез в лицо и в рот Роши видно, как Бабича оттаскивал не видно.
Думаю Спартаку при разбирательстве в КДК и в ЭСК РФС надо настаивать на том что новые технологии не поспевают за Литвиновым, поэтому надо КК отменить до появлении новых технологии, которые наконец то начнут успевать за Литвименом.
Capral
Capral
вчера в 17:18
Нет, парень, давай будем объективным. Ты схватил Рошу за горло и довольно долго его удерживал в таком положении, после чего, последовал удар от армейца. Виноваты все- и армейцы, и спартаковцы, кто принимал участие в этом позоре. Но не надо себя выгораживать и представляться невинной овечкой. За свои поступки надо иметь мужество ответить.
q6qrqu9463ck
q6qrqu9463ck
вчера в 17:01
Теперь можно говорить в оправдание что хочешь
Гость
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