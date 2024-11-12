Фернандеш помог спасти человека во время полёта

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вчера, 15:58

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» помог спасти человека на борту самолёта.

Игрок после матча с «Лестером» (3:0) отправился в расположение сборной Португалии. Он летел рейсом easyJet из Манчестера в Лиссабон вместе с товарищем по команде Диогу Далотом. Хавбек заметил человека, который, казалось, терял сознание в задней части самолёта, и быстро среагировал.

Как рассказала Business Cloud его попутчица Сюзанна Лоусон, футболист кричал, зовя на помощь:

Бруну пошёл в туалет в задней части самолёта во время полёта. (Мы) внезапно услышали крик о помощи, на который все, кто был в пределах слышимости, обернулись, включая нас, поскольку мы были сзади. Бруну держал джентльмена, который выглядел так, будто он терял сознание. Я не знаю, потерял ли он сознание или нет. Члены экипажа бросились в конец, чтобы помочь. Сзади было свободное место, на которое Бруну помог джентльмену сесть. Он остался с ними сзади и убедился, что с ним всё в порядке. Это могло занять около 5-10 минут, а затем он вернулся на своё место, но снова вёл себя очень скромно. Он не искал никакого внимания к себе. Если бы вы не знали, кто он, вы бы никогда не узнали, что он кто-то особенный, если вы понимаете, о чём я. Мы не были уверены, стоит ли просить его сделать селфи из-за этого. Он вообще не упомянул «Манчестер Юнайтед».

В конце полета Лоусон удалось сфотографироваться с Фернандешем.