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Фернандеш помог спасти человека во время полёта

вчера, 15:58

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш помог спасти человека на борту самолёта.

Игрок после матча с «Лестером» (3:0) отправился в расположение сборной Португалии. Он летел рейсом easyJet из Манчестера в Лиссабон вместе с товарищем по команде Диогу Далотом. Хавбек заметил человека, который, казалось, терял сознание в задней части самолёта, и быстро среагировал.

Как рассказала Business Cloud его попутчица Сюзанна Лоусон, футболист кричал, зовя на помощь:

Бруну пошёл в туалет в задней части самолёта во время полёта. (Мы) внезапно услышали крик о помощи, на который все, кто был в пределах слышимости, обернулись, включая нас, поскольку мы были сзади. Бруну держал джентльмена, который выглядел так, будто он терял сознание. Я не знаю, потерял ли он сознание или нет.

Члены экипажа бросились в конец, чтобы помочь. Сзади было свободное место, на которое Бруну помог джентльмену сесть. Он остался с ними сзади и убедился, что с ним всё в порядке. Это могло занять около 5-10 минут, а затем он вернулся на своё место, но снова вёл себя очень скромно. Он не искал никакого внимания к себе.

Если бы вы не знали, кто он, вы бы никогда не узнали, что он кто-то особенный, если вы понимаете, о чём я. Мы не были уверены, стоит ли просить его сделать селфи из-за этого. Он вообще не упомянул «Манчестер Юнайтед».

В конце полета Лоусон удалось сфотографироваться с Фернандешем.

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Все комментарии
yx7famka3k6y
yx7famka3k6y
вчера в 17:11
Человеческий поступок, только приветствовать надо
wcrkxycgngv4
wcrkxycgngv4
вчера в 16:54
А мог просто проигнорировать что-ли?
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:50
Может сейчас это считается геройским поступком, но моё поколение и старше воспитывали в духе взаимопомощи и не быть безразличным к тем кому требуется помощь и внимание.
shur
shur
вчера в 16:30, ред.
...так бы сэра Алекса защищали перед входом в раздевалку...!!!
...по чесноку, браво челу за поступок, не каждый способен, а ты???!!!
Вещий
Вещий
вчера в 16:19
Ну что сказать... молодец и больше даже нечего добавить.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:59
Респект игроку. Это поступок
Гость
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