В УЕФА высказались о невыдаче виз игрокам сборной Беларуси

В пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировали источнику ситуацию с невыдачей виз футболистам сборной Беларуси — нападающему «Балтики» Виталию Лисаковичу, полузащитникам Павлу Савицкому из «Немана» и Валерию Бочерову из «Уфы», для участия в выездном матче Лиги наций с Северной Ирландией.
Все требования к поездке, включая подачу заявлений на получение визы, входят в сферу ответственности выездной группы. Соответствующие органы власти являются единственными лицами, принимающими решения по этим вопросам.