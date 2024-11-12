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В УЕФА высказались о невыдаче виз игрокам сборной Беларуси

вчера, 14:34
Северная ИрландияЛоготип футбольный клуб Северная Ирландия-:-Логотип футбольный клуб БеларусьБеларусь15.11.2024 в 22:45 Не начался

В пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировали источнику ситуацию с невыдачей виз футболистам сборной Беларуси — нападающему «Балтики» Виталию Лисаковичу, полузащитникам Павлу Савицкому из «Немана» и Валерию Бочерову из «Уфы», для участия в выездном матче Лиги наций с Северной Ирландией.

Все требования к поездке, включая подачу заявлений на получение визы, входят в сферу ответственности выездной группы. Соответствующие органы власти являются единственными лицами, принимающими решения по этим вопросам.

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