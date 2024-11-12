В УЕФА высказались о невыдаче виз игрокам сборной Беларуси

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вчера, 14:34

В пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) прокомментировали источнику ситуацию с невыдачей виз футболистам сборной Беларуси — нападающему «Балтики» , полузащитникам из «Немана» и из «Уфы», для участия в выездном матче Лиги наций с Северной Ирландией.