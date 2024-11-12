Игроку «Балтики» не дали британскую визу для участия в матче Лиги наций

Нападающий калининградской «Балтики» и сборной Беларуси рассказал о том, что он не получил британскую визу для участия в матче Лиги наций с Северной Ирландией. Слова игрока приводит источник со ссылкой на эфир программы «Арена» на телеканале «Первый информационный».

Три дня я поработаю, и потом отправляюсь с ребятами, у которых также нет визы (Савицкий и Бочеров), в Болгарию. Будем болеть за команду. Все видят таблицу, нужно брать шесть очков в этих матчах.

Не дали её, что я здесь могу сделать? Всем ребятам дали, кроме нас троих. Бывает.