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Игроку «Балтики» не дали британскую визу для участия в матче Лиги наций

вчера, 13:48
Северная ИрландияЛоготип футбольный клуб Северная Ирландия-:-Логотип футбольный клуб БеларусьБеларусь15.11.2024 в 22:45 Не начался

Нападающий калининградской «Балтики» и сборной Беларуси Виталий Лисакович рассказал о том, что он не получил британскую визу для участия в матче Лиги наций с Северной Ирландией. Слова игрока приводит источник со ссылкой на эфир программы «Арена» на телеканале «Первый информационный».

Три дня я поработаю, и потом отправляюсь с ребятами, у которых также нет визы (Савицкий и Бочеров), в Болгарию. Будем болеть за команду. Все видят таблицу, нужно брать шесть очков в этих матчах.

Не дали её, что я здесь могу сделать? Всем ребятам дали, кроме нас троих. Бывает.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:10, ред.
УЕФА жалкая и трусливая организация. Она проявляет настойчивость только в том, когда это касается денег. А слабо отменить игру и перенести её в другую страну? Я думаю осуществить такой вариант вполне возможно. Хотя именно это и слабо..
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:56
Не чего парни ! Не берите в голову ! Будет и на вашей белорусской улице праздник! Да , что б им век картошки не видать! )))
adekvat
adekvat
вчера в 14:36
Не съем так покусаю, англичашки мне кого то напоминают.
STVA 1
STVA 1 ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 13:52
Там же все по честному! 62ократия(((
lotsman
lotsman ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 13:51
Не дали потому что он игрок Балтики, российской команды.
Вещий
Вещий
вчера в 13:49
Непонятно почему не дали именно им.... хотелось бы узнать причину отказа.
Гость
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