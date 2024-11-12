Рафинья подарил Ямалю iPhone из чистого золота стоимостью 10 тысяч фунтов

По информации The Sun со ссылкой на источник, вингер «Барселоны» подарил своему одноклубнику iPhone из чистого золота стоимостью 10 тысяч фунтов стерлингов.

Отмечается, что Рафинья был вдохновлён Лионелем Месси и Кевином Де Брюйне, которые ранее покупали подарки для своих товарищей по команде.

Это был знак их дружбы как на поле, так и за его пределами, и телефон был вручён ему после церемонии награждения «Золотого мяча», где он получил трофей Копа.

Рафинья заказал телефон специально для Ямаля в I Design Gold, и он был сделан с учётом всех его предпочтений, а на задней панели выгравировано его имя.