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Рафинья подарил Ямалю iPhone из чистого золота стоимостью 10 тысяч фунтов

вчера, 15:41

По информации The Sun со ссылкой на источник, вингер «Барселоны» Рафинья подарил своему одноклубнику Ламину Ямалю iPhone из чистого золота стоимостью 10 тысяч фунтов стерлингов.

Отмечается, что Рафинья был вдохновлён Лионелем Месси и Кевином Де Брюйне, которые ранее покупали подарки для своих товарищей по команде.

Это был знак их дружбы как на поле, так и за его пределами, и телефон был вручён ему после церемонии награждения «Золотого мяча», где он получил трофей Копа.

Рафинья заказал телефон специально для Ямаля в I Design Gold, и он был сделан с учётом всех его предпочтений, а на задней панели выгравировано его имя.

Рафинья подарил Ямалю iPhone из чистого золота стоимостью 10 тысяч фунтовРафинья подарил Ямалю iPhone из чистого золота стоимостью 10 тысяч фунтов

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:59
Я не одобряю поступок Рафиньи по многим причинам. Денег много? Найди того, кто в нём сильно нуждается и отдай ему. Ну, например, полно людей, кто не может оплатить свое лечение или лечение ребенка. Есть множество вариантов. А юнца баловать такими подарками вообще не стоит.
Dauletbek
Dauletbek ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:53
Вот и я об этом подумал, ему что больше некуда девать деньги. Что касается самого подарка зачем баловать юного парня. Мне кажется это может испортить юнца. Захочет, потом сам купит. ..
112910415
112910415
вчера в 16:49
а у него ещё не было ? )
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:36
С учетом зар.платы марроканца (даже одной из самых маленьких в Барселоне) он мог бы себе купить такой телефон за 3-4 дня. Богатых мало чем можно удивить, что касается материальных подарков.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:22
Достойный подарок... да и цена достойная....
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:01
А он хотел аквариум с осьминогом...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:58
Красиво жить не запретишь. Хотя тот мог и сам себе позволить такую штуку...
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 15:50
Молодец, что не Rolex.. 👍🤭
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:49
Рафинье некуда девать деньги? Если есть лишние, мог бы перевести семьям жертв наводнения. Или провели перед началом матча минуту молчания и решили, что этого достаточно? Кстати, зачем они подарки делают так публично?
drug01
drug01
вчера в 15:48
Вот это подарок!!!
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