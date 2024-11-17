Черчесов: «До меня сборная была бесхозна»

Главный тренер сборной Казахстана высказался после матча Лиги наций с командой Норвегии (0:5).

Это не отговорки, но у нас не было ни одного плюса. Мы не играли на синтетике в Астане, где у нас есть преимущество. До моего прихода некому было думать об этом. Календарь создан так, что у нас практически нет дополнительных дней на подготовку. До этого было время. В следующем году мы возвращаемся в Астану, хотя нас великолепно принимали в Алматы. Мы упустили какой-то процент преимущества из-за отсутствия синтетики.

По регламенту у нас нет времени на подготовку. Единственное — у нас было два лишних дня на подготовку перед выездной игрой в Австрии. До меня сборная была бесхозна. Подал соответствующие документы, чтобы у нас было несколько лишних дней. Многие игроки сегодня получили опыт. Мы дали время таким игрокам, как Касым и Астанов. Надеемся, что это сработает в следующем цикле.