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Черчесов: «До меня сборная была бесхозна»

вчера, 23:20

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался после матча Лиги наций с командой Норвегии (0:5).

Это не отговорки, но у нас не было ни одного плюса. Мы не играли на синтетике в Астане, где у нас есть преимущество. До моего прихода некому было думать об этом. Календарь создан так, что у нас практически нет дополнительных дней на подготовку. До этого было время. В следующем году мы возвращаемся в Астану, хотя нас великолепно принимали в Алматы. Мы упустили какой-то процент преимущества из-за отсутствия синтетики.

По регламенту у нас нет времени на подготовку. Единственное — у нас было два лишних дня на подготовку перед выездной игрой в Австрии. До меня сборная была бесхозна. Подал соответствующие документы, чтобы у нас было несколько лишних дней. Многие игроки сегодня получили опыт. Мы дали время таким игрокам, как Касым и Астанов. Надеемся, что это сработает в следующем цикле.

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Все комментарии
матос
матос
сегодня в 11:36
Бестолковый тренер с завышенной самооценкой. Гнать его ссаными тряпками , бестолочь.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 11:26
Подать в отставку - следовательно признать, что ты, как тренер, недееспособен. На моей памяти в истории российского футбола такой самоотставки не было ни разу. Первопроходец нужен, но это не к С.С., он мужик твёрдый, как камень.
shur
shur
сегодня в 09:31, ред.
...ты как замарашку не наряжай, все одно страшненькой останется!!!
....а товарищ Черчесов сказал бы :"Косметика не та!!!!!!!!!!"
Futurista
Futurista
сегодня в 09:09, ред.
Черчесов: Астана не сразу строилась...синтетику не подвезли...на чистой шерсти играть невозможно...
Сп62
Сп62
сегодня в 07:41, ред.
Почему сам не подаёт в отставку? Предпосылки к этому прекрасные.
adekvat
adekvat
сегодня в 06:54
Он медкомисию интересно, проходит? Опять отмазку придумал какую то, думаю не будет ни какого следующего цикла у него. Там какой то депутат правильно его обозвал недоделаный Мауриньо.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 06:31
Сборная бесхозная до Черчесова? Синтетика-поле? Значит только на синтетике умеет играть сборная? А как же сборная при Адиеве выиграла на чужом поле у североирландцев, финнов? Тоже синтетика? На чужих полях в Европе всем командам забивала, хоть проигрывала. Не нужно обнулять заслуги других, в первую очередь, своего соотечественника Адиева...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 06:19
Теперь после этой пресс-конференции точно на покой.
nwfh8tt3f2b2
nwfh8tt3f2b2
сегодня в 05:12
До тебя, наглого физрука, Казахстан до последних минут матча в Словении сражался с хозяевами и имел шансы на выход на Евро, а с тобой пробили в дне километровую яму
112910415
112910415
сегодня в 05:06
а ведь лучше быть бесхозной сборной, чем под бестолковым рулевым !
pur6jbf57f92
pur6jbf57f92
сегодня в 04:49
До него была нормальная сборная , пришёл неадекват
Nick Ch
Nick Ch
сегодня в 02:18
Усач в своём стиле: после разгромного поражения гордится своими заслугами… Никого не обманешь своими байками, результаты кричат просто: 6 матчей, 0:15 по мячам 👍
salleeh
salleeh
сегодня в 01:25
Чувствуешь себя «хозяином», требуй отдельную палату…😂
f5sug4qubgs8
f5sug4qubgs8
сегодня в 00:51
Результаты от такой хозяйственности не улучшились.
Capral
Capral
сегодня в 00:36
Была бесхозная, а стала колхозная.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
drug01
drug01
сегодня в 00:30
Значит предстоит большая работа в коллективе! Желаем добиться результата!
ABir
ABir
сегодня в 00:18
Пока не очень у Черчесова успехи со сборной Казахстана
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:17
Блин это ужас и позор что лепечет усатый. 0 голов в турнире. И он ещё выгораживает себя. Если его не уволят после этих слов , то я сильно удивлюсь.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:10
А в голове у Стаса мотив - "К нам приехал , к нам приехал Станислав Саламыч дорогой"...)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:03, ред.
Ознакомился с этими сверх сомнительными доводами тренера, якобы объясняющими причины поражения, и...схватился за голову. Обращаюсь к ФФ этой страны: немедленно увольняйте этого тренера - недотёпу и не забудьте направить во все приграничные районы ориентировки с его фотографией, в которых будет указание о запрете въезда в страну г - на Черчесова в ближайшие 25 лет.
Желательно было бы направить аналогичные ориентировки в ОВИР России, Чтобы этот тренер не выплыл где - нибудь на просторах нашей страны.
Гость
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