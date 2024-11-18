Сборная Франции переиграла команду Италии в матче Лиги наций

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сегодня, 00:43

Сборная Италии уступила команде Франции в 6-м туре Лиги наций (1:3).

Адриен Рабьо вывел гостей вперед на 2-й минуте, автогол Гильельмо Викарио на 33-й удвоил преимущество команды, Андреа Камбьязо на 35-й отыграл один из мячей, а на 65-й Рабьо оформил дубль.

Сборная Франции заняла 1-е место в группе 2 Лиги А, Италия расположилась на 2-й строчке. У обоих коллективов по 13 очков.