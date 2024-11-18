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Сборная Франции переиграла команду Италии в матче Лиги наций

сегодня, 00:43
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Сборная Италии уступила команде Франции в 6-м туре Лиги наций (1:3).

Адриен Рабьо вывел гостей вперед на 2-й минуте, автогол Гильельмо Викарио на 33-й удвоил преимущество команды, Андреа Камбьязо на 35-й отыграл один из мячей, а на 65-й Рабьо оформил дубль.

Сборная Франции заняла 1-е место в группе 2 Лиги А, Италия расположилась на 2-й строчке. У обоих коллективов по 13 очков.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 12:24
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:54
...Италия в виде мухи,которую хлопнули мухобойкой,причём давно
и она дергается в нервных канвульсиях, на фоне трагического лица руководителя!!!
57753fbpscuk
57753fbpscuk
сегодня в 08:17
Неудача с Израилем пошла Франции на пользу.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 07:24
Черепахин уже всем только мешает...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:19
Франция все таки сварила макароны)))
STVA 1
STVA 1 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 07:18
Ну я думаю они все таки хотели опередить Францию. Может просто недонастрой. Успокоились.
4an5ud5tepux
4an5ud5tepux
сегодня в 06:53
Всё таки Франция стала первой
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 06:38
Может быть как раз из за того, что БЕЗ него?...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 05:52
Убедительный реванш французов, и это без Мбаппе))
ABir
ABir
сегодня в 05:37
И без Мбаппе в составе у французов вполне себе не плохо получается
112910415
112910415
сегодня в 05:16
итак, Франция справляется без того ... без того, чьё имя называть можно, но надоело !
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:46
Ну, что Дешам может пока с облегчением выдохнуть...)
wfwwjtx2c59n
wfwwjtx2c59n
сегодня в 03:00
Отзеркалили лягушатники результат первого матча в Париже
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 01:15
А что случилось? После финального шестого тура столько же очков сколько у Франции, но по дополнительным показателям она ниже. А вот у Бельгии всего одна победа в шести матчах - тут уже явно проблемная ситуация.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:10
Что случилось с Италией?
Capral
Capral
сегодня в 01:00
Матчи этих команд, стоит смотреть уже хотябы потому, что звучат два самых красивых гимна в мире!!! Сколько раз слушаю, столько раз получаю эстетическое наслаждение!!!!!!!

А если по игре, то откровенно она разочаровала. Тоскливый футбол от обеих сборных. Италия, фактически играла стоя на месте. Статичный и невыразительный футбол, с кучей мелких поперечных передач- вдоль и поперек... Мало динамики было в игре итальянцев, мало мысли, мало движения. Подходя к штрафной Франции, пасовали по периметру, по гандбольному, не зная что делать дальше и много суеты в атаке.

И только в самом конце игры, итальянцы задвигались, разбегались, но и только. Практически без особой остроты, с множеством безадресных прострелов. А если про Францию, то после второго красавца гола, гости откровенно начали сушить игру, подолгу конролируя мяч и игру. Такой же безыдейный футбол, как и у соперника.

Это не вчерашняя игра Грузия-Украина, динамичная, острая, живая, державшая интригу до конца матча!!! Футбол Спаллетти меня никогда не покорял. Но если в Наполи, у него был, хоть намек на романтику, то в сборной- абсолютно бестолковый, пресный футбол. Вобщем- Францию с победой!!!
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
сегодня в 00:54, ред.
Итальянцы "мертвые".. Качество игры не очень.. 👎
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