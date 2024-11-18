Сборная Франции переиграла команду Италии в матче Лиги наций

Сборная Италии уступила команде Франции в 6-м туре Лиги наций (1:3).
Адриен Рабьо вывел гостей вперед на 2-й минуте, автогол Гильельмо Викарио на 33-й удвоил преимущество команды, Андреа Камбьязо на 35-й отыграл один из мячей, а на 65-й Рабьо оформил дубль.
Сборная Франции заняла 1-е место в группе 2 Лиги А, Италия расположилась на 2-й строчке. У обоих коллективов по 13 очков.
и она дергается в нервных канвульсиях, на фоне трагического лица руководителя!!!
и она дергается в нервных канвульсиях, на фоне трагического лица руководителя!!!
А если по игре, то откровенно она разочаровала. Тоскливый футбол от обеих сборных. Италия, фактически играла стоя на месте. Статичный и невыразительный футбол, с кучей мелких поперечных передач- вдоль и поперек... Мало динамики было в игре итальянцев, мало мысли, мало движения. Подходя к штрафной Франции, пасовали по периметру, по гандбольному, не зная что делать дальше и много суеты в атаке.
И только в самом конце игры, итальянцы задвигались, разбегались, но и только. Практически без особой остроты, с множеством безадресных прострелов. А если про Францию, то после второго красавца гола, гости откровенно начали сушить игру, подолгу конролируя мяч и игру. Такой же безыдейный футбол, как и у соперника.
Это не вчерашняя игра Грузия-Украина, динамичная, острая, живая, державшая интригу до конца матча!!! Футбол Спаллетти меня никогда не покорял. Но если в Наполи, у него был, хоть намек на романтику, то в сборной- абсолютно бестолковый, пресный футбол. Вобщем- Францию с победой!!!
А если по игре, то откровенно она разочаровала. Тоскливый футбол от обеих сборных. Италия, фактически играла стоя на месте. Статичный и невыразительный футбол, с кучей мелких поперечных передач- вдоль и поперек... Мало динамики было в игре итальянцев, мало мысли, мало движения. Подходя к штрафной Франции, пасовали по периметру, по гандбольному, не зная что делать дальше и много суеты в атаке.
И только в самом конце игры, итальянцы задвигались, разбегались, но и только. Практически без особой остроты, с множеством безадресных прострелов. А если про Францию, то после второго красавца гола, гости откровенно начали сушить игру, подолгу конролируя мяч и игру. Такой же безыдейный футбол, как и у соперника.
Это не вчерашняя игра Грузия-Украина, динамичная, острая, живая, державшая интригу до конца матча!!! Футбол Спаллетти меня никогда не покорял. Но если в Наполи, у него был, хоть намек на романтику, то в сборной- абсолютно бестолковый, пресный футбол. Вобщем- Францию с победой!!!